شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: امتحان 4 ابتدائى فى محتوى الترم بجميع المواد عدا العلوم والرياضيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر صفحتها الرسمية بفيس بوك، موضحة أنه بالنسبة لامتحانات منتصف العام الدراسي للصف الرابع الابتدائي فى مادة للعلوم، انتهي منهج العلوم عند نهاية نشاط رقم 12 في المفهوم الثالث ( السرعة) وما تبقي هو النشاط رقم 13 ، 14 من المفهوم الثالث والمفهوم الرابع كاملا ومشروع الوحدة وهذا يحتاج من 12 - 14 حصة في الترم الثاني (أى شهر تقريبا)

بالنسبة لمادة الرياضيات، انتهي منهج الرياضيات عند نهاية الدرس التاسع من الوحدة السابعة ويبدأ الترم الثاني بالدروس من 10 إلي 16 بالوحدة السابعة ثم الوحدة الثامنة كاملا وبذلك يكون عدد الدروس المتبقية من 12 - 14 درس (أى شهر تقريبا).

وقالت الوزارة: "لا يوجد حذف أو إطلاع في مناهج العلوم والرياضيات وإنما ما لم يتم دراسته من محتوى الترم الأول في العلوم والرياضيات سوف نستكمل دراسته بالتسلسل الطبيعي بعد أجازة منتصف العام باقي المواد يمتحن الطلاب في منهج الترم الاول كاملًا".