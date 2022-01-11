شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " الرئيس السيسى يشارك فى جلسة نموذج محاكاة حقوق الإنسان فى اليوم الثانى لمنتدى شباب العالم ويؤكد: حقوق الإنسان لا تقتصر على جانب واحد والمصلحة العليا فرضت قيودا ضد كورونا.. التنوع والاختالف بين الناس سنة كونية ومش هنخلى العالم لغة واحدة.. لو ماقدمتش تعزيز للعملية الصحية يتناسب مع الإنسان يبقى أنا قصرت.. ومعندناش معسكرات لاجئين.. ولدينا 6 ملايين إنسان مدمجين بالمجتمع.







- مدبولى: نستهدف زيادة المشروعات الخضراء لـ50%خلال عامين.. 3.6 تريليون دولار خسائر التغيرات المناخية منذ 1970.. ومصر لديها خطة لمضاعفة الطاقة المتجددة 300% - مدبولى: نستهدف زيادة المشروعات الخضراء لـ50%خلال عامين.. 3.6 تريليون دولار خسائر التغيرات المناخية منذ 1970.. ومصر لديها خطة لمضاعفة الطاقة المتجددة 300%

اقرأ فى العدد أيضا..- الرئيس خلال جلسة التغير المناخى: إنتاج أول سيارة كهربائية فى مصر عام 2023.. مصر مافيش فيها مشكلة انبعاثات ورغم كده اشتغلنا عليها.. والإنسان مش هيدمر الوجود.. ده هيفضل يبنى ويعمر

- مبعوث بريطانيا: مصر ستنجح فى قمة شرم الشيخ للمناخ



- وزير الرى: الزيادة السكانية عامل ضغط على المياه والبنية التحتية.. ممثلة الأمم المتحدة: فخورون بما حققته مصر فى تمكين المرأة - وزير الرى: الزيادة السكانية عامل ضغط على المياه والبنية التحتية.. ممثلة الأمم المتحدة: فخورون بما حققته مصر فى تمكين المرأة

- رانيا المشاط تشارك فى إطلاق النسخة المصرية من مبادرة الأمم المتحدة



