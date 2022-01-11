شكرا لقرائتكم خبر عن أستاذ هندسة الطاقة يحذر: المخاطر الناتجة عن تغيرات المناخ لن ينجو منها أحد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حافظ سلماوي أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق ، أن المخاطر الناتجة عن تغيرات المناخ لن ينجو منها أحد في جميع دول العالم، موضحا أن الكثير من الدول المتقدمة بدأت تتخذ إجراءات لمواجهة التغيرات المناخية، بينها الاتحاد الأوروبى وأمريكا، وكذلك روسيا والصين.

وأضاف أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق ، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن أمريكا والاتحاد الأوروبى والصين والهند هم الدول الأساسية التي يخرج منها الانبعاثات ويشكلون 80 % من انبعاثات ثانى الكربون، ولكن في نفس الوقت لديهم خطط عام 2050 للتخلص من هذا الأمر.

ولفت أستاذ هندسة الطاقة بجامعة الزقازيق، إلى أن أبرز التحديات التي تواجه سبل التصدي للتغيرات المناخية هو ضرورة التخلص من حقول الفحم والإسراع من الإجراءات المطلوبة ، موضحا أن هناك بعض الرغبة في التسريع في إجراءات مواجهة التغيرات المناحية في ظل إدراك كامل ومؤكد أنه إذا استمرينا بنفس معدلات التي تشهدها التغيرات المناخية يمكن أن تزيد درجة حرارة الأرض عن درجتين ونصف أو 3، في الوقت الذى لا ينبغي أن تزيد فيه عن درجة ونصف، 3 وهذا يشكل مخاطر حقيقية على الكرة الأرضية.