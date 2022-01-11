طلب إحاطة عاجل بشأن تراخيص وسلامة المعديات النهرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - نشأت حمدي:

تقدمت النائبة هناء سرور، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير وزير النقل والمواصلات، والدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، واللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، بشأن تراخيص وضوابط وأمن وسلامة المعديات النهرية.

وأكدت سرور ضرورة وقف جميع المعديات غير المرخصة ووضع ضوابط صارمة لترخيص تلك المعديات مما يحقق أمن وسلامة المواطنين والممتلكات، مشيرة إلى ضرورة وجود تأمين على الحياة لصالح المواطنين عن طريق إحدى شركات التأمين الكبرى.

وطالبت النائبة بسرعة إنشاء كوبري علوي على نهر النيل بهذه المنطقة موقع الحادث نظرا لتوافد عشرات الشباب يوميا للعمل بين محافظتي المنوفية والجيزة.

كما توجهت إلى موقع حادث غرق سيارة نصف نقل كان يستقلها 26 شابا وفتاة وسقطت داخل النيل اثناء ركوبها معدية القطا بين محافظتي المنوفية والجيزة.

وتابعت النائبة هناء سرور بصحبة النائب صابر عبدالقوي والنائب أحمد الشراني عضو مجلس الشيوخ والنائب علاء ناجي عضو مجلس النواب بمحافظة الجيزة لمتابعة آخر تطورات استخراج تصاريح الدفن للضحايا وإنقاذ وانتشال باقي الجثامين .