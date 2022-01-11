شكرا لقرائتكم خبر عن لسنا أغنياء ولكن نكرم ضيوفنا.. رسائل الرئيس السيسى من منتدى شباب العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عندما يتم تناول حقوق الإنسان في مصر هل أقبل أى شكل من أشكال التناول؟ لا، وضعنا في مصر يفرض علينا التناول الشامل.. فيه قضايا موجودة عندنا ، ولما يكون عندنا 2.5 مليون مواطن كل سنة محتاج أشغله ويعيش، اعمل ده ازاى؟، اتفق وأؤكد وداعم تماما لفكرة ان هذه النقطة تكون نقطة من نقط حقوق الانسان.

ونستعرض خلال الإنفوجراف التالي عددا من تصريحات الرئيس السيسى خلال جلسة نموذج محاكاة جلسة حقوق الإنسان الدولى ضمن فعاليات منتدى شباب العالم..