شكرا لقرائتكم خبر عن مهندس كاميرونى: فخور بالرئيس السيسى.. والمنتدى أكبر منصة عالمية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الكاميرونى تريومفانت تشيلانج، أحد المشاركين فى منتدى شباب العالم 2022، وهو مهندس فى الطاقة المتجددة ومؤسس ورئيس تنفيذى لإحدى شركات الطاقة النظيفة، إنه سعيد بالمشاركة فى المنتدى الذى وصفه بأنه منصة مهمة خاصة لمناقشته موضوعات تهم الشباب وتحمل أهميه خاصة بالنسبة له مثل تغير المناخ والطاقة.

وحول رسالته من المنتدى، قال فى تصريح خاص لـ"الخليج 365" على هامش اليوم الثانى من فعاليات المنتدى إنه يشعر بالفخر خاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسى لرؤيته القيادية وتنظيمه مثل هذا المنتدى فى هذا الوقت الصعب الذى يمر به العالم ، مؤكدا أن المنتدى هو المنتدى الأكبر الذى يجمع هذا القدر من الشباب من مختلف دول العالم للترويج للتغيير واتخاذ القرارات التى تخدم الجميع وتغير العالم.

وأضاف أن هذه المرة الأولى التى يشارك فيها فى المنتدى، ويزور فيها مصر.

وأوضح أن المنتدى قدم له فرصة لمقابلة أقرانه من الدول الأخرى للتعرف عليهم ومناقشة الأهداف المشتركة مؤكدا "كان رائعا لقاء أشخاص من العراق والبرازيل وغانا، وكان مزيجا من الشباب من الجنسيات المختلفة"، معتبرا أن المنتدى فرص لتمكين الشباب حتى يمكنون غيرهم. وأكد أن المنتدى كان فرصة رائعة له شخصيا وتجربة فريدة من الناحية الثقافية والعملية.

وأضاف أن من بين أكثر القضايا التى تهمه هى تغير المناخ، حيث حظر الجلسة المعنية بمناقشة هذه القضية "من جلاسجو إلى شرم الشيخ"، لافتا إلى أن مجال عمله يجعله يدرك مدى أهمية مكافحة تغير المناخ من خلال الحلول النظيفة. وقال إنه كان مهتما بمعرفة رأى الخبراء حول كيفية التحول إلى الطاقة النظيفة وكيف يمكن استغلال الطاقات المتجددة والطاقة الشمسية فى المشاريع فى محاولة للحد من آثار المناخ. كما كان موضوع الابتكار والتكنولوجيا من ضمن أولوياته أثناء المنتدى وحرص على حضور الجلسات المعنية بهذه القضية لاسيما فى ضوء التعافى ما بعد الجائحة.