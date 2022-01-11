شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي لشباب العالم: "اسمع وشوف وافرز بعقلك.. الواقع غير كده خالص" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك ملايين اللاجئين في العديد من الدول المجاورة، متابعا: "احنا مش بنتكلم 10 آلاف ولا 100 ألف.. دول ملايين.. واللى عنده 7 سنين بقى عنده 17 سنة، وقضى من عمره 10 سنوات في معسكر.. فيه دول فيه 2 مليون و3 مليون لاجئ.. غير اللاجئين الموجودين في المعسكرات للدول دى".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة نموذج محاكاة الأمم المتحدة لمجلس حقوق الإنسان، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "اللى قاموا اللى على هدم الدول دى.. ومش ده حق من حقوق الإنسان.. ولا نتدخل في شئون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين يعانوا.. في ليبيا في سوريا في العراق في الصومال في العراق ومش عاوز أتكلم عن دول تانية.. في ومصر كانت هتبقى من الدول دى.. دولة فيها 100 مليون معرضة للخراب والدمار".

وتابع الرئيس السيسي: "المفروض أن حد زيى في الوظيفة دى مش يتكلم كده.. لا.. لازم نكون كشباب من أي دولة في العالم انه ينتبه أو يكون لديه العقلانية النقدية لما يتم طرحه.. اسمع وشوف وافرز بعقلك.. شوف العالم اللى حوالينا اللى بتكلم عليه بقى فين.. الدول دى حجم الضرر والخراب واستهلاك حقوق الانسان فيها قد ايه.. ليه؟.. اخشى أن يكون التنافس السياسى والمصالح بتأثر كتير جدا جدا على الإجراءات اللى بتم وتروح دول في الرجلين. وبتضيع شعوبها وتتخرب بلا مستقبل ل 50 و100 سنة".

وقال الرئيس السيسى في نهاية كلمته: "بشكركم جميعا.. حتى من قام بالمساهمة والهجوم على مصر بمنتهى الشدة.. الخطاب كان قاسى جدا.. لكن الواقع الموجود في مصر.. للشباب اللى هيسافر من هنا.. مش كده خالص وبالتالي شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية.. شكرا جزيلا".