تنسيقية شباب الأحزاب تشارك في حفل استقبال نظمته اليونيسيف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في حفل استقبال نظمته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف )، وذلك لإطلاق مبادرة شباب بلد و هي مبادرة دولية أطلقتها الأمم المتحدة بمسمي Generation Unlimited، وتستهدف خلق شراكات أطرافها الحكومات والمؤسسات الدولية والشباب والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وذلك من أجل تمكين الشباب من خلال اكتساب المهارات اللازمة لسوق العمل ودعم ريادة الأعمال وتعزيز فرص أفضل لهم.

حضر الحفل لفيف من ممثلي وكالات الأمم المتحدة وسفراء الدول الأجنبية في مصر.

وضم وفد التنسيقية كل من النائب محمد السباعي والنائب محمد فريد والنائبة أميرة العادلي والنائبة أميرة صابر، والنائب محمد عبد العزيز، والنائب أحمد فتحي والنائب أحمد القناوي، وأسامة بديع، ومحمد ابو النجا، وريم القاضي، انجي مراد، وفاتن الفقي ورشيده دعبس، وناريمان خالد، وعماد رؤوف وأحمد فتحي ويوستينا رامى، و مصطفى مجدى وجهاد سيف وماجد الفقي.