"التموين": صرف 45% من مقررات السلع التموينية لشهر يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إن نسب صرف مقررات السلع التموينية خلال الشهر الحالي بلغت 45% حتى الآن.
وذكرت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه يتم يوميًّا ضخ كميات كبيرة من السلع لمنافذ صرفها على بطاقة الدعم، مع تشديد الرقابة؛ لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة، إن شركتَي الجملة (العامة- المصرية) تقومان يوميًّا بضخ 4 آلاف طن سكر لمنافذ الصرف، و3 آلاف طن زيت مناصفة ما بين العبوة زنة 800م والعبوة زنة 1 لتر، وألف طن أرز، وألف طن مكرونة، إضافة إلى السلع الأخرى التي تدخل منظومة الدعم، والتي تصل إلى 32 سلعة.
وأضاف كمال أنه يتم تشديد الرقابة على منافذ الصرف التي تصل إلى 38 ألف منفذ؛ للتأكد من جودة المنتج ووصول الدعم إلى مستحقيه، مشيرًا إلى أن الدولة تنفق سنويًّا لتوفير السلع للمواطنين على بطاقة الدعم ما يقدر بـ36 مليار جنيه سنويًّا.