رئيس حزب أبناء مصر: منتدى شباب العالم مكاسب بالجملة للدولة المصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

قال المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر؛ إن الشباب هم قوة أي دولة وحاضرها ومستقبلها.

وأضاف بركات في بيان له أنه «إذا استطعنا بناء جيل جديد من الشباب يكون قادرا على القيادة والإبداع والعمل الجيد فلابد أن تطلق الدولة للأمام فلن تنهض دولة بدون أن يكون لشبابها دورا حقيقيا ومؤثرا، ولن تقوم أمة بدون شبابها الصلب الواعي».

ولفت بركات أنه في مصر «الفتية» يمثل الشباب أكثر من 60% من السكان حيث 26% منهم في الفئة العمرية ( 15- 29) أي نحو 25 مليون نسمة.

واستكمل رئيس حزب أبناء مصر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل خلال السبع سنوات السابقة على إبراز دور الشباب والاستعانة بهم وتأهيلهم لتولي القيادة ومن خلال عدة محاور يأتي في مقدمتها إقامة منتدى شباب العالم بشكل دوري، قد انطلق هذا المنتدى في أعوام 2017 ، 2018، 2019 وقد توقف في عامي 2020 2021 بسبب جائحة كورونا.. ليعود للانطلاق اليوم من جديد.

وأكد المهندس مدحت بركات أن منتدي شباب العالم نجح في فرض نفسه على أجندة أهم المؤتمرات في العالم بعد تحوله لمنصة حوارية عالمية بين الشباب في كل أنحاء العالم، لمناقشة قضايا التمييز وإرساله رسالة سلام وازدهار من مصر للعالم.. وهو حدث يعقد في مصر بهدف الجمع بين الشباب في جميع أنحاء كوكب الأرض.. ويعقد في شرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي وقد تقدم للمشاركة في نسخة هذا العام نحو 500 ألف شخص من 196 دولة، الأمر الذي يعكس مدى اهتمام شباب العالم بهذا الحدث.

وأضاف أن منتدى شباب شرم الشيخ يعتبر من أهم إنجازات الدولة المصرية والجمهورية الجديدة في عصر الرئيس السيسي وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة منتدى شرم الشيخ في دوراته الثلاث السابقة كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب وبذلك تحول المنتدى إلى حدث عالمي يهم الشباب .

وتابع " بلا شك ترجع أهمية هذا المنتدى أنه تحول إلى منبر للشباب في مختلف دول العالم للتعبير عن إرادتهم واختلافهم وأفكارهم ومناقشة تنفيذها على أرض الواقع.. وتحت منصة عالمية واحدة لمناقشة أهم الأفكار المشتركة وتبادل الأفكار والرؤى وتدريب الشباب على المشاركة الفعالة في اتخاذ القرار".

واستطرد بركات؛" نستطبع القول إن منتدى شباب العالم أصبح نافذة شباب مصر على العالم ونافذة شباب العالم على مصر، يحصد فيها الشباب أكبر استفادة منها، مهما اختلفت جنسياتهم أو لغاتهم حيث إن كل جلساته تستند لمبدأ أن الحوار هو السبيل الأفضل لتقويم المفاهيم الخاطئة لدى الشباب واستئثار طاقاتهم".

ونوه رئيس الحزب أن المنتدى يعد فرصة لمناقشة القضايا التي تهم الشباب في مصر والعالم حيث يلتقي الشباب من مختلف أنحاء العالم وبكل اللغات لتبادل وجهات النظر وتطرح الأفكار و والآراء وتتيح الفرصة للتعبير عن أراءهم وأفكارهم، وطرح مشكلاتهم والاستماع لمشكلات الآخرين من الشباب تجاه القضايا التي تشغلهم على المستوى الدولي باعتبارهم مؤهلين جيدين بهذه القضايا بمختلف أنحاء العالم.

وتابع؛ أجمع أهل السياسة والحنكة على أن منتدى شباب العالم صار ذا طابعا دوليا فهو لا يقتصر على المصريين فقط لاختيار القضايا التي يجب أن تطرح به فهي قضايا دولية تهم العالم أجمع.

وحول أهداف المنتدى أكد المهندس مدحت بركات أن أجندة المنتدى الخاصة تضم عدة موضوعات تتواكب مع الواقع الفعلي الذي يعيشه العالم في ظل انتشار جائحة كورونا وما فرضته من ظلال وقيود صحية واجتماعية واقتصادية أثرت على حياة الملايين في العالم أجمع، وتدور في محورها حول ثلاثة محاور رئيسية (السلام - الابداع - التنمية.

ولفت أن من أهم تلك الموضوعات مراجعة الأهداف الاجتماعية للتنمية المستدامة 2030 ومستقبل القارة الإفريقية ومستقبل التكنولوجية المالية والتحول الرقمي والتعليم، ومواجهة مشكلات نقص المياه وتحديات البيئة والتغييرات المناخية ومستقبل الطاقة واستدامة الأمن المائي.. والسلم والأمن العالميين وإعمار مناطق ما بعد الصراع.

وأشار بركات أن ما يعود على مصر مباشرة من تنظيم منتدى شباب العلم أنه رسالة لكل من يهمه الأمر في العالم أجمع بأن مصر استعادت عافيتها وقوتها بما يعزز من مكانتها ودورها القيادي في مصاف الدول ذات التأثير الدولي.

ثانيا هؤلاء الشباب الذين جاءوا من كافة أنحاء العالم إلى مصر يتحولون إلى سفراء لمصر في بلادهم ومدنهم وقراهم يتحدثون عنها من واقع خبرة مباشرة وهو مكسب سياسي يفوق كل تحرك دبلوماسي.

وبشأن المكاسب الاقتصادية لمصر من المنتدى العالمي أكد مدحت بركات أنه يدلل على قوة مصر على تنظيم المؤتمرات الدولية الكبرى في ظل جائحة كورونا، وفرصة لاستفادة القطاع السياحي في مصر وهو بمثابة حملة ترويج عالمية مجانا للسياحة المصرية ودور الشباب في مصر، مشيرا أن حضور القادة من مختلف دول العالم ومن شباب مختلف الجنسيات نوع من ضمانة الدولة لبدء الاستثمار مرة أخرى في مصر،.. فالعالم يرى ويتابع فعاليات المنتدى وهو ما يوضح حقيقة الوضع الأمني والسياحي في مصر ، فضلا عن مضاعفة حركة الطيران الدولي مع مصر ومضاعفة كسب النقد الأجنبي.

وفي ختام بيانه أكد المهندس مدحت بركات أن رسالة مصر للعالم عبر منتدى الشباب هو الحوار والسبيل الوحيد للتنمية، بعيدا عن الصراع والحروب والنزاعات والرسالة صدرت من مدينة شرم الشيخ التي صنفتها الأمم المتحدة على مدينة السلام وستبقى كذلك.