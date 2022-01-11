السيسي يحدد شرطا للحديث عن وضع حقوق الإنسان في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في نموذج محاكاة مجلس حقوق الإنسان الدولي، الثلاثاء، باليوم الثاني لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، إنه يقبل أي نوع من التناول للوضع في مصر، لكن يجب أن يكون متكاملا. بحسب تعبيره.

وأضاف الرئيس السيسي، أن مواليد مصر كل عام 2.5 مليون شخص، وهم يحتاجون للصحة والتعليم والتشغيل كام عام.

وتابع الرئيس السيسي: "رصدنا 100 مليار جنيه لمجابهة كورونا، بالرغم من توقف قطاعي السياحة والنقل، بما فيها قناة السويس، وقطاع السياحة الذي يدر 13 مليار دولار، لكن الجائحة لم تمنعنا من رصد هذا المبلغ.

ومنتدى شباب العالم، هو حدث سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء، تحت رعاية رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وانطلق المنتدى عبر ثلاث نسخ في الأعوام الماضية 2017 و 2018 و2019. ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.