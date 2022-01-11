"مش هنروح من غير عيالنا".. أهالي مفقودي حادث معدية القناطر يروون مأساتهم (فيديو وصور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي وصابر المحلاوي:

تواصل فرق الإنقاذ النهري البحث عن باقي المفقودين بحادث سقوط سيارة ربع نقل تقل عُمالًا من أعلى معدية بمركز منشأة القناطر.

وانتشلت قوات الإنقاذ جثامين 3 ضحايا جدد اليوم ليرتفع إجمالي الضحايا إلى 5 حتى الآن.

والضحايا الجدد هم كل من هاجر عبد الصمد سيد 13 سنة، زياد أحمد حسن 13 سنة ومحمد صبري سالم 19 سنة.

وقال عدد من الأهالي لـ"الخليج 365" إن فرق الإنقاذ لا تزال مستمرة في البحث على نطاق واسع لاستخراج باقي المفقودين في حادث معدية القطا، بسبب سرعة التيار منذ مساء أمس.

"الصيادين ساعدونا في إنقاذ الناجين امبارح وقت الحادثة" هكذا وصف الأهالي دور الصيادين وقت سقوط السيارة "لولا مساعدتهم كان المفقودين هيبقوا أكتر من كده".

أضافوا "الإنقاذ النهري شغال من امبارح مقعدوش.. وعايزين مراكب وننزل نساعدهم وندور على عيالنا في الميه لغاية ما يطلعوا"، مطالبين بإلغاء كافة المعديات غير المرخصة لمنع تكرار تلك الوقائع.

ويجلس رجال عائلات الضحايا على ضفاف نهر النيل بناحية الجيزة، يترقبون رجال الإنقاذ النهري وهم يمشطون المنطقة، "مش هنمشي من هنا إلا بعيالنا".

وتحقق النيابة العامة في غرق سيارة نقل بمنشأة القناطر شمال الجيزة، أمس الإثنين. وقد تلقت إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، كان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين.

كان العمال في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

تلقت النيابة العامة أمس الاثنين إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين.

كان العمال في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

أسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

قوات الشرطة بقيادة العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، ألقت القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه.

فريق من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.