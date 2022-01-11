مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة.. "الزمر" لأوسيم و"رفعت" للحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
أجرى اللواء علاء فاروق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حركة تنقلات محدودة بقطاع النظام "منصب المأمور".
الحركة شملت نقل مأمور قسم أوسيم إلى إدارة قوات الأمن وتولي العقيد أيمن الزمر بدلا منه ونقل مأمور مركز أبو النمرس العميد حسام لافي إلى مركز أطفيح.
كما نقل مدير أمن الجيزة -القادم إلى المديرية منذ 3 أسابيع- مأمور مركز أطفيح إلى إدارة تأمين المنطقة الأثرية بالهرم بقطاع الغرب.
تضمنت الحركة المحدودة أيضًا نقل مأمور مركز الحوامدية العميد عمرو عبد العزيز لتولى منصب مأمور مركز أبوالنمرس، وتولى العقيد حسن رفعت مأمورا لمركز الحوامدية، قادما من فرقة الشرق.