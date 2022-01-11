مدير أمن الجيزة يجري حركة تنقلات محدودة.. "الزمر" لأوسيم و"رفعت" للحوامدية

تضمنت الحركة المحدودة أيضًا نقل مأمور مركز الحوامدية العميد عمرو عبد العزيز لتولى منصب مأمور مركز أبوالنمرس، وتولى العقيد حسن رفعت مأمورا لمركز الحوامدية، قادما من فرقة الشرق.

كما نقل مدير أمن الجيزة -القادم إلى المديرية منذ 3 أسابيع- مأمور مركز أطفيح إلى إدارة تأمين المنطقة الأثرية بالهرم بقطاع الغرب.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012