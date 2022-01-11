تأجيل دعوى مرتضى منصور ضد عبدالناصر زيدان لـ19 يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

أجلت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، نظر الدعوى القضائية المقامة من رئيس نادي الزمالك مرتضي منصور، ضد الإعلامي الرياضي عبد الناصر زيدان لجلسة 19 يناير الجاري.

واتهم مرتضى منصور في دعواه "زيدان" بسبه وقذفه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحكمة الاقتصادية ألزمت الناقد الرياضي عبدالناصر زيدان بدفع نصف مليون جنيه تعويضًا للإعلامي خالد الغندور.

وطالب "الغندور" في دعواه تعويضًا قدره 10 ملايين جنيه عن الضرر الذي لحق به جراء نشر عبدالناصر زيدان فيديو على صفحته بموقع "فيسبوك" بها صور كرتونية لـ"الغندور" ونشر أغنية تحوي سبًا وقذفًا في حقه.