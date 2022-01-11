شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة: تحصيل 22.4 مليون جنيه مستحقات حل الشكاوى العمالية بجدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية ، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشاكلهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم فى ضوء نظام العمل السعودى والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة، مما أسفر عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 5 ملايين و 361 ألفاً و305 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 22 مليونا 436 ألفاً و 867 جنيها مصريا تقريبا.

وتلقى تقريرا بذلك من مكتب التمثيل العمالي بجدة بتحصيل هذه المستحقات للعمال الذين تقدموا بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأوضح المتحدث الرسمى أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والملحق العمالي عبد الحليم محمود بما تم إنجازه فى كافة المجالات، أشار إلي أن المكتب خلال العام الماضي 2021 استطاع توفير 13 ألفا و554 فرص عمل بطريق نقل الكفالة أو الإعارة الداخلية، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التى تم اعتمادها 2863 ، لتصبح إجمالى فرص العمل 16 ألفا و417 فرصة عمل من داخل المملكة واستقدام من مصر.

وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى المقدمة للمكتب خلال العام المنصرم بلغ 2085 شكوى، تم تسوية 2044 شكوى منها وديا، وإحالة 12 شكوى للقضاء، و29 شكوى قيد البحث والدراسة.

وأشار التقرير إلى أنه تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة محمد سعفان بالتواصل المستمر مع العاملين المصريين بالسعودية، قام أعضاء مكتب التمثيل العمالي بجدة بالرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الواردة للمكتب عبر الواتس اب، وصفحة المكتب على الفيسبوك وبلغت 49 ألفا و900 استفسار واستشارة، فضلا عن 77 زيارة ميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية المعنية بالمملكة.