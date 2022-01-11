شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تطلق دورات الواجب الوظيفى وأخلاق المهنة لمواكبة الجمهورية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف إطلاق دورات الواجب الوظيفى وأخلاق المهنة لجميع العاملين بها، وبالجهات التابعة لها على مستوى الجمهورية، مؤكدة أن ذلك يأتى فى سبيل تثقيف جميع العاملين بالأوقاف بما تتطلبه مستجدات العلم وطبيعة الوظيفة، سواء من جوانب مهنية أو من قيم وأخلاق تُراعَى فى أدائها.

وقالت الوزارة، فى بيان اليوم، أنه سيتم عقد اللقاء الأول مع جميع قيادات الوزارة والجهات التابعة لها يوم الخميس المقبل، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث يعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف لقاء مهمًّا مع جميع مديرى مديريات الأوقاف، ومديرى مناطق هيئة الأوقاف، وقيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، لبحث سبل تطوير الأداء الوظيفى بما يواكب مستجدات العصر ومتطلبات الجمهورية الجديدة بالوزارة وجميع الجهات التابعة لها.

وعقد وزير الأوقاف، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بقيادات هيئة الأوقاف بمقر الهيئة بالدقى لمتابعة تنفيذ المهام الموكلة بهم، وبحث سبل تطوير جميع جوانب العمل بها.

فى سياق متصل أعلنت وزارة الأوقاف، اليوم، فتح باب الالتحاق بدورة التميز اللغوى المتقدمة المكثفة التى تعقد بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر، للأئمة والواعظات والإداريين الراغبين فى ذلك، وذلك فى إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالتدريب والتأهيل النوعى التراكمى المستمر والتميز العلمى، والتشجيع على الإبداع والابتكار، وعنايتها البالغة باللغة العربية.

وقالت الوزارة إنه يشترط فى المتقدم أن يكون من خريجى كليات أو أقسام اللغة العربية أو من المتمكنين فى اللغة العربية، الباحثين عن مزيد من التمكن اللغوى المستعدين للدراسة اللغوية المتقدمة، بما يحقق التميز اللغوى خطابة وكتابة، كما يشترط للقبول بالدورة اجتياز الاختبار التمهيدى المؤهل للالتحاق بالدورة.