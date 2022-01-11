7 معلومات تميز أول مونوريل مصرى يربط العاصمة الإدارية بمدينة نصر

القاهرة - سامية سيد - تستعد وزارة النقل لاستقبال ثالث دفعة من القطارات المتعاقد عليها للعمل بمشروع أول مونوريل مصر يمتد من العاصمة الإدارية حتى محطة الاستاد بمدينة نصر بأطوال 56.5 كم بعد انتهاء تنفيذه، ويقدم ”الخليج 365” أهم ما يميز قطارات المونوريل المصرى ومواصفاتها خلال التقرير التالى:

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012