شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: تعاون مصرى - كورى بجامعة بنى سويف التكنولوجية لتدريب الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرًا مُقدمًا من الدكتور محمد شكر ندا القائم بعمل رئيس جامعة بنى سويف التكنولوجية، حول أنشطة التعاون مع الخبراء الكوريين.

وأشار التقرير إلى أنشطة مركز تعليم اللغة الكورية الجديد بمقر الجامعة، والذى يبدأ نشاطه لمساعدة الطلاب على تعلم اللغة الكورية لصقل مهاراتهم اللغوية؛ بهدف تدريب وتأهيل الطلاب، وفقًا لمُتطلبات سوق العمل المحلية والإقليمية والدولية، لافتًا إلى أن المركز يعُد نموذجًا يُحتذى به فى تعليم اللغة الكورية المُتخصصة فى التعليم التكنولوجى على المستويين النظرى والتطبيقى، ويقوم خبراء من كوريا بالتدريس للطلاب فى قاعات ومعامل مزودة بأحدث الأجهزة التكنولوجية، وباستخدام التكنولوجيا الحديثة فى التدريس.

وفى سياق متصل استقبلت الجامعة فريقا آخر من الخبراء الكوريين؛ للمُساهمة فى تطوير البرامج الدراسية الحالية، وإعداد برنامج تكنولوجيا المعلومات بالجامعة للحصول على الاعتماد من هيئة ABEEK المسئولة عن ضمان الجودة والاعتماد للبرامج التكنولوجية والهندسية بدولة كوريا الجنوبية، بالإضافة إلى تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المُعاونة على استخدام أساليب التقنيات التكنولوجية الحديثة فى طرق التدريس بالجامعة، وذلك فى إطار التعاون القائم من خلال الاتفاقية المُوقعة بين وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ودولة كوريا الجنوبية؛ لدعم جامعة بنى سويف التكنولوجية فنيًا وتعليميًا.

ومن جانبه أكد د.محمد شكر ندا أن التعاون المُثمر والمُستمر بين جامعة بنى سويف التكنولوجية والشُركاء الكوريين يأتى استكمالاً لخطة الجامعة التى تستهدف الارتقاء بمجال تكنولوجيا المعلومات، بما يتماشى مع سياسة الدولة فى دعم مجالات التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمى، وفقًا للأسس الدولية فى التعليم التكنولوجى.