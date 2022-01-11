شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية عام 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه اعتبارا من 2023 سيتم إنتاج أول سيارة كهربائية مصرية، مضيفا: "تكلفة هذا النوع من السيارات غالية وبنية أساسية ضخمة علشان يبقا السيارة تعمل بشكل أو بأخر".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال جلسة "الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ" لمواجهة التغير المناخي، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، مصر تحركت بسرعة في مجال السيارات الكهربائية وبدأنا في العمل بمبادرة إحلال السيارات، مضيفا: " كم مليون سيارة أتصور مئات الملايين تخيلوا حجم السيارات الكهربائية والغاز ممكن تبقا قد إيه 20 % أو 30 % إحلال لحجم ضخم جدا للسيارات التي تستخدم الطاقة مثل السولار والبنزين.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الرئيس السيسى: "مصر مفيش فيها مشكلة انبعاثات ورغم كده اشتغلنا عليها"

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة المصرية تنفذ العديد من المشروعات للإصلاح، رغم أنها تتكلف كثيرة جدا ويوجد بها فرص نسعى للاستفادة منها.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في جلسة: "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم: "ننفذ شبكة الطرق في مصر، والمشروع القومى للطرق ننفذ فيه طرق 6 حارات و7 حارات و8 حارات علشان نقلل أى شكل من أشكال توقف للعربيات لتقليل الانبعاثات".

وتابع الرئيس السيسي: "مصر مفيش فيها مشكلة انبعاثات.. تكاد تكون لا تذكر، ورغم كده اشتغلنا".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

نقابة الأطباء تطالب النائب العام بالتحقيق فى ملابسات وفاة وائل الإبراشى

قالت نقابة أطباء مصر، إنها تابعت الجدل المثار مؤخراً حول وفاة الإعلامي وائل الإبراشي، وإذ تتفهم نقابة الأطباء مشاعر الحزن و آلام الفقد التي انتابت أسرة الفقيد ومحبيه، إلا أن النقابة تستنكر و ترفض أن تكون إحدى وسائل تفريغ شحنات الغضب و الحزن هي التعدي و الهجوم على أطباء مصر.

وأضافت فى بيان،: من هذا المنطلق تؤكد نقابة أطباء مصر رفضها و إدانتها لتصريحات أرملة الإعلامي الراحل وائل الإبراشي عبر وسائل الإعلام المختلفة ‘تلك التصريحات التي حملت اتهامات صريحة دون أية أدلة لأحد الأطباء ‘و الإدعاء بحدوث خطأ طبي كان السبب في وفاة الفقيد‘و ذلك دون أي سند قانوني أو برهان طبي يدلل على صحة ادعائها و رغم مرور أكثر من عام على واقعة الخطأ التي نسبتها أرملة الفقيد لأحد الأطباء حسب ما ورد في تصريحها.

وأعلنت نقابة أطباء مصر إدانتها التامة لكلمات السب و القذف في حق أطباء مصر و التي حملتها تصريحات أرملة الفقيد لإحدى القنوات الصحفية‘بوصفها الأطباء ب "قتلة" ‘و تطالب نقابة أطباء مصر المستشار النائب العام التوجيه بالتحقيق في جميع ملابسات الواقعة و مطالبة أرملة الإعلامي وائل الابراشي بتقديم التقارير الطبية و المستندات الدالة على صحة ادعائها‘ و ستقوم النقابة بدراسة إتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك الواقعة.

الحكومة ترد على فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية على الحى الحكومى فقط

كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول فيديو يزعم اقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط، تواصل المركز مع شركة العاصمة الإدارية الجديدة، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاقتصار مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة على الحي الحكومي فقط، وأن الفيديو المتداول لا علاقة له بما يتم على أرض الواقع.

وأوضحت الشركة أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعد أحد أكبر مشروعات التطوير العقاري في مصر، الذي تم إنشاؤه وفق أحدث التكنولوجيات العالمية، بهدف تأسيس مدينة متكاملة إدارياً واقتصادياً وسكنياً وخدمياً، شاملة كافة الخدمات، حيث تضم 8 أحياء سكنية لاستيعاب 2 مليون مواطن في مرحلتها الأولى لتكون مدينة آهلة بالسكان، فضلاً عن تنفيذ بنية تحتية معلوماتية قوية بها وفقاً لأحدث تقنيات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لتضاهي بذلك مدن العالم الذكية.

وأشارت الشركة إلى أنه تم اختيار العاصمة الإدارية عاصمة العالم العربي الرقمية لعام 2021، بفضل بنيتها الرقمية فائقة التقدم، هذا بخلاف عدد من المشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها بالعاصمة الإدارية لعل أبرزها الحي الحكومي، وحي المال والأعمال، وكذلك منطقة الأعمال المركزية، والتي تضم 20 برجاً منها البرج الأيقوني، إضافة إلى المدينة الرياضية، ومدينة الفنون والأوبرا الجديدة، ومدينة المعرفة، ومركز مصر الثقافي الإسلامي، ومستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، هذا بالإضافة إلى الحدائق المركزية، والمدينة الأولمبية، وكذلك الخدمات التعليمية ومدارس وجامعات العاصمة الإدارية.

رئيس الوزراء بمنتدى شباب العالم: 3.6 تريليون دولار خسائر التغيرات المناخية منذ 1970

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك تداعيات خطيرة لقضية التغيرات المناخية، حيث ارتفعت درجات الحرارة لدرجات بنسب غير مسبوقة على الأرض، إضافة إلى أن منطقة الجليد بالقطب الشمالي باتت في أقل مستوى لها، وتركز ثاني أكسيد الكربون بشكل هو الأعلى منذ آلاف السنين، وارتفاع مستوى سطح البحر مما أدى إلى معاناة الكثير بالعالم.

أضاف مدبولي، في جلسة "الطريق من جلاسكو إلى شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية" ضمن فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة والمنعقد حاليا في مدينة شرم الشيخ، أن التغيرات المناخية أدت إلى انخفاض جودة الهواء في كوكب الأرض، وحدوث ظواهر مناخية جامحة لم يشهدها العالم مسبقا، متابعا: "طبقا لتقديرات الخبراء أن إجمالي الخسائر منذ عام 1970 وحتى الوقت الحالي 3.6 تريليون دولار بسبب التغيرات المناخية، وأن الرقم السنوي للتكاليف الخاصة للتعامل مع التغيرات المناخية حتى عام بداية 2030 سيكون بين 150 – 300 مليار دولار سنويا، وسترتفع في عام 2050 إلى 280 – 500 مليار دولار سنويا".

وأكمل: "العالم شهد 10 كوارث عالمية كبرى في 2021 نتيجة التغيرات المناخية، سواء في دول أوروبا وأمريكا والصين، أدت إلى خسائر بـ170 مليار دولار، لذا هذه الظاهرة خطيرة جدا وتهدد الجنس البشري، وشهد العالم أنه بسبب ارتفاع درجات الحرارة بدأ حدوث وفيات أكثر بين الفئات العمرية الكبيرة وتحديدا أكبر من 65 عاما، وقدرت الوفيات بحوالي 300 ألف نسمة سنويا، وسيضاف إلى هذه الأرقام 550 ألف حالة بين 2030-2050، أي أننا نقترب من مليون شخص يموتوا نتيجة هذه الظواهر".

بلومبرج: المستثمرون الأجانب يراهنون على مكاسب كبيرة من سوق السندات بمصر فى 2022

قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن سوق السندات المصرى المحموم قد جعل مصر مفضلة لدى مستثمرى الأسواق الناشئة، وهم يعتمدون على عام آخر من المكاسب الكبيرة.

وأوضحت الوكالة أن مجموعة "جيه بى مورجان" الأمريكية ستضيف مصر إلى مجموعة من مؤشرات السندات هذا الشهر، مما يهيئ السوق لتلقى تدفق نقدى من مديرى الأموال. وقد جذب المستثمرون بالفعل أسعار الفائدة الباهظة فى مصر، والتى تحتل المرتبة الأولى فى العالم بعد تعديلها وفقا للتضخم.

ومع تعثر أسواق السندات العالمية ومعاناتها من خسائر من الإجراءات المشددة للاحتياطى الفيدرالى الأمريكى، فإن مصر تبدو نقطة مضيئة للمستثمرين، وفقا للوكالة وقد حققت السندات المحلية عائد 2% منذ ديسمبر، مما يجعلها واحدة من عدد قليل من الأسواق الناشئة التى قدمت أداءً إيجابيا.

إعادة فتح بوغاز ميناء الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية

أعادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فتح البوغاز فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بعد الإستقرار النسبى للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه االربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعى إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.