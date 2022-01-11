القوى العاملة: تحصيل 22.4 مليون جنيه مستحقات حل شكاوى عمالية بجدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، بالقنصلية العامة المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في متابعة أحوال العمالة المصرية بالمملكة ومستحقاتهم المالية لدى أصحاب الأعمال والشركات، والعمل على حل مشكلاتهم وتقديم الاستشارات العمالية لهم في ضوء نظام العمل السعودي والقرارات الصادرة من الجهات المعنية بالعمالة الوافدة داخل المملكة.

وبحسب بيان اليوم، أسفر تلك المتابعات عن تحصيل مستحقاتهم التي بلغت 5 ملايين و361 ألفاً و305 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 22 مليونا 436 ألفاً و 867 جنيها مصريا تقريبا.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، إن ذلك جاء في تقرير تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بجدة بتحصيل هذه المستحقات للعمال الذين تقدموا بشكواهم ضد أصحاب الأعمال، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية بالخارج، وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.

وأوضح سعدالدين، أن التقرير الذي تلقاه الوزير من الملحق العمالي وليد عبد الرازق رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، والملحق العمالي عبد الحليم محمود بما تم إنجازه فى كافة المجالات، أشار إلى أن المكتب خلال العام الماضي 2021 استطاع توفير 13 ألفا و554 فرص عمل بطريق نقل الكفالة أو الإعارة الداخلية، وبلغ عدد عقود العمل والتأشيرات التي تم اعتمادها 2863، لتصبح إجمالي فرص العمل 16 ألفا و417 فرصة عمل من داخل المملكة واستقدام من مصر.

وأوضح التقرير أن عدد الشكاوى المقدمة للمكتب خلال العام المنصرم بلغ 2085 شكوى، تم تسوية 2044 شكوى منها وديا، وإحالة 12 شكوى للقضاء، و29 شكوى قيد البحث والدراسة.

وأشار التقرير، إلى أنه تنفيذا لتعليمات وزير القوى العاملة، بالتواصل المستمر مع العاملين المصريين بالسعودية، قام أعضاء مكتب التمثيل العمالي بجدة بالرد على جميع الاستفسارات والاستشارات الواردة للمكتب عبر الواتس آب، وصفحة المكتب على الفيسبوك وبلغت 49 ألفا و900 استفسار واستشارة، فضلا عن 77 زيارة ميدانية للعاملين المصريين والجهات الحكومية المعنية بالمملكة.