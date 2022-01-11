من البيت.. خطوات استخراج بدل فاقد أو تالف لرخصة السيارة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

يُقدِّم موقع وزارة الداخلية خدمات مرورية عدة يمكنك إجراءها من منزلك في دقائق.

ويستعرض "الخليج 365" خطوات استخراج "بدل فاقد أو تالف" لرخصة السيارة:

1- أُدخل على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية عبر الرابط التالي (https://bit.ly/3FhU7Wq).

2- اضغط على "دليل خدمات الأفراد"

3- اختر "بدل فاقد" رخصة قيادة أو بدل تالف

4- بعد الموافقة على الشروط، أدخل بيانات رخصتك

5- يجب دفع رسوم "شهادة مخالفات" على الرخصة قبل إتمام الطلب عبر الرابط التالي (https://bit.ly/3thGch0).

6- رسوم الخدمة تبلغ 130 جنيهًا يمكن دفعها بـ"الفيزا" ثم يجري تقديم الطلب وتسليمه.

المستندات المطلوبة للخدمة:

1- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل ​​

2- شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​​​