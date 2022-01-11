معدية منشأة القناطر.. انتشال 3 جثث وارتفاع حالات الوفاة لـ5

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالجيزة، اليوم الثلاثاء، 3 جثث من المفقودين الـ8 -حسب بيان النيابة العامة- بحادث سقوط سيارة ربع نقل تقل عمالا من أعلى معدية بمركز منشأة القناطر ليصل الإجمالي 5 حالات وفاة حتى الآن مع استمرار أعمال البحث.

تلقت النيابة العامة أمس الاثنين إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين.

كان العمال في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه.

أسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

قوات الشرطة بقياد العقيد علي عبد الكريم مفتش فرقة شمال أكتوبر، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر، ألقت القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه.

فريق من النيابة العامة انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.