أمن أسيوط يضبط متهمًا بالاتجار في مخدر "الشابو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري بحوزة أحد الأشخاص بأسيوط.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمركز شرطة الفتح بمديرية أمن أسيوط قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة المركز) بممارسة نشاط إجرامي تخصص في مجال الاتجار بالمواد المخدرة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات وباستهدافه أمكن ضبطه وبحوزته 102 لفافة لمخدر الهيروين، كمية من مخدر الشابو، سلاح نارى "فرد محلي"، وطلقتين من ذات العيار، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وميزان حساس.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح لحماية نشاطه الإجرامي والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهاتف للاتصال بعملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط متجري وحائزي المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.