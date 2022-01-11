شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن إضافة عربة بوفية بالقطارات الروسية بالوجهين القبلى والبحرى من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت هيئة السكة الحديد إضافة عربة بوفية بكل قطار من القطارات الروسى ضمن أكبر صفقة عربات تعاقدت عليها وتشمل 1300 عربة روسى بها ( 45 ) عربة بوفية توفر تستهدف تلبية إحتياجات الراكب خلال الرحلة

وأضافت هيئة السكة الحديد أن ذلك يأتى حرصاً من الهيئة للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين الموجودين ببعض القطارات ، وذلك بالتنسيق المستمر مع شرطة النقل والمواصلات وأفراد الأمن الإدارى بالهيئة للقضاء على هذه الظاهرة السلبية .

وأكدت هيئة السكة الحديد أنها لا تتواني في تقديم أفضل خدمة لجمهور الركاب، لافتة إلى انها تعاقدت على أكبر صفقة عربات بتاريخ السكة الحديد والمتمثلة فى الـ 1300 عربة روسى مختلفة الأنوع مع التحالف الروسى المجرى ترانس ماش هولدنج .

وأشارت الهيئة إلى أن ذلك يأتى إطار توجيهات القيادة السياسية بشأن تحديث منظومة السكك الحديدية وخاصة أسطول العربات بها بهدف تقديم خدمة جيدة تليق بجمهور الركاب بالوجهين القبلى والبحرى.