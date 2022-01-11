شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث بريطانيا للمناخ بمنتدى شباب العالم: مصر ستنجح فى قمة شرم الشيخ للمناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون مارتن المبعوث الخاص للمناخ لحكومة المملكة المتحدة، أنه من المقرر أن يزور القاهرة يوم الجمعة المقبلة، للنقاش حول كيفية إنجاح قمة المناخ 27 في شرم الشيخ، متابعا: "سعيد بوجودى في منتدى الشباب.. الشباب العنصر الفاعل في معالجة هذه القضية.. ومعظم سكان مصر من الشباب.. وأنا عملت سفيرا في أحد الدول التي لديها نسبة شباب كبيرة، والدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء تحدث عن تكلفة التغير المناخى وتأثيرها الكبير على الشباب.

وأضاف خلال كملته في جلسة بعنوان: الطريق من "جلاسكو إلى شرم الشيخ"، لمواجهة التغير المناخى، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم، إشراك الشباب أولوية قبل مؤتمر المناخ 26، وسنعمل خلال العام الجارى، لتنفيذ الاتفاقيات في جلاسكو، المملكة المتحدة سوف تقدم نجاحا ممثلا، وتم الحديث عن الحفاظ على درجة الحرارة إلى درجة ونصف، والأرقام قد تختلف، وكذلك السيطرة على ارتفاع منسوب البحر بالاتفاق على هذا الأمر.

وتابع: نعمل على تقليل استخدام الفحم، والوقود الاحفورى، ومصر دعمتنا في هذا الأمر وقادته عالميا، موضحا أن قمة جلاسك يكون هناك تحويل للدعم بحوالى 24 مليون دولار سنويا، للتحول من الوقود الاحفورى إلى أنواع الوقود الأخرى،

وأشار إلى أن هناك شراكة قوية مع الشركاء المصريين، لاستكمال النجاح في مصر، ثم القمة في الامارات، متابعا: "يساورنا القلق بنسب هطول الأمطار وارتفاع منسوب البحر، هذه المخاوف تشاركنا فيها مصر، خلال الفترة القادمة، من أجل مناقشة إنجاح قمة شرم الشيخ القادمة، ودعم مصر في هذا الأمر".

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.