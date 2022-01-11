شكرا لقرائتكم خبر عن المدير الإقليمي للصليب الأحمر: إفريقيا الأكثر عرضة لآثار تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فابريزيو كاربوني والمدير الإقليمي للشرق الأدنى والأوسط باللجنة الدولية للصليب الأحمر، على أهمية مواجهة التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن طاقات المجتمعات محدودة في مواجهة التغيرات المناخية، حيث يوجد أناس كثيرون يعيشون في مناطق هشة.

وقال خلال كلمته بمنتدى شباب العالم، إن قمة المناخ المقبل أمر مهم للغاية، وخاصة أن دول القارة الإفريقية الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية.

وواصل قائلًا: "نسعى لتكون المجتمعات أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وأن يكون هناك مناهج تشاركية، واحترام القوانين الإنسانية للحفاظ على البيئة الطبيعية"، مشددًا على أن التغيرات المناخية أمر هام، في ظل ضعف وهشاشة الناس الذين يتعرضون لهذه التغيرات.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.