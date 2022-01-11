شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها ببنى سويف الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجارٍ تنفيذها بالقطاعات المختلفة بمدينة بني سويف الجديدة خلال عام 2021، لافتا إلى أن مدينة بني سويف الجديدة هي إحدى مدن الجيل الثاني التي يتم تنفيذها بمعرفة وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة داخل إقليم محافظة بني سويف.

وعن قطــاع الإسكان والخدمات، قال الدكتور عاصم الجزار: تم الانتهاء من تنفيذ 5304 وحدات سكنية لمحدودي الدخل " إسكان اجتماعي" ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين بتكلفة حوالي 520 مليون جنيه، ومشروع تنفيذ مبنى وحدة اجتماعية بمنطقة ابنيبيتك 1 بتكلفة 1.8 مليون جنيه، ومبنى حضانة بمنطقة الإسكان الاجتماعي عمارات بتكلفة 1.6 مليون جنيه، وتنفيذ مبنى نقطة شرطة بمنطقةابني بيتك (2) ورفع كفاءة عمارات الإسكان منخفض التكاليف بالحي السكني الثاني بعدد (81) عمارة بتكلفة 13 مليون جنيه، وجارٍ إسناد رفع كفاءة (17) عمارة أخرى بتكلفة تقديرية 2.5 مليون جنيه.

وأوضح المهندس عصام بدوي، رئيس جهاز تنمية مدينة بني سويف الجديدة، أن قطـاع المرافـق، شمل الانتـهاء من تنفيذ مشروع محطة رفع رقم (2) وخط الطرد والانحدار قطر 900 مم بتكلفة إجمالية 65 مليون جنيه، ومرافق (مياه صرف - فرمة) ابنـي بيتك بتكلفة 140 مليون جنيه، ومرافق منطقة الإسكان الاجتماعي 3 وتم تسليم الأراضي للمواطنين بتكلفة 52 مليون جنيه، ومرافق قطع أراضي الإسكان الاجتماعي 4 بتكلفة 16 مليون جنيه، ومرافق منطقة ورش الشباب للصناعات الخفيفة بتكلفة 5 ملايين جنيه، ومرافق منطقة الإسكان الأكثر تميزاً بمساحة 17 فدانا بتكلفة 3.4 مليون جنيه، ومرافق منطقة الإسكان المتميز 100 فدان بتكلفة 14.3 مليون جنيه، ومرافق ورش الشباب بمنطقة الصناعات المتوسطة بتكلفة 8 ملايين جنيه، واستكمال خط الطرد قطر 700 مم الناقل لمياه الصرف المعالجة إلى الغابة الشجرية 5 آلاف فدان وتم الاستلام للمشروع بتكلفة 22 مليون جنيه.

وأضاف أنه جارٍ تنفيذ مرافق (مياه - صرف – فرمة) منطقة الامتداد للمدينة بالأحياء السكنية (السابع – الثامن – العاشر – الحادي عشر– الثاني عشر - الثالث عشر- الرابع عشر) بتكلفة إجمالية 650 مليون جنيه، حيث بلغ متوسط نسبة الإنجاز بمعظم الأحياء 85%، بجانب تركيب 14 جهاز تصرف لحساب كمية المياه على المناطق، وتنفيذ محطة المعالجة الثلاثية بطاقة 12 ألف م3 يوم بتكلفة 47 مليون جنيه، وتطوير محطة المعالجة الثنائية، مرحلتين أولى وثانية، وتنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة بتكلفة 278 مليون جنيه .

ونوه رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، عن أن قطاع الطرق شهد الانتهاء من مشروع تطوير ورفع كفاءة وزراعة طرق مركز المدينة بإجمالي تكلفة 35 مليون جنيه، ومشروع تنسيق وزراعة ورفع كفاءة بعض طرق الحي السكني الثالث بتكلفة 17 مليون جنيه، ومشروع رفع كفاءة الطريق المؤدي للجامعة التكنولوجية بالحي السكني الأول بتكلفة مليوني جنيه.