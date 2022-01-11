شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة فتح بوغاز ميناء الإسكندرية بعد تحسن الأحوال الجوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعادت الهيئة العامة لميناء الإسكندرية فتح البوغاز فى تمام الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم الثلاثاء بعد الإستقرار النسبى للأحوال الجومائية، حيث عادت حركة الملاحة وتداول البضائع إلى طبيعتها.

ووجه االربان طارق شاهين ـ رئيس مجلس الإدارة ـ باستمرار متابعة الرصدات الجو مائية تحسبا لأية تقلبات جوية قد تستدعى إعادة غلق البوغاز وذلك حفاظاً على الأرواح والسفن والأرصفة البحرية منعاً لوقوع أية حوادث أو تأثيرات سلبية.