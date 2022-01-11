شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تكشف تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022 الترم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إعلان تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2022، بعد إجازة نصف العام الدراسى أى بالترم الثانى من العام الدراسى الجارى، موضحة أن الطلاب وأولياء الأمور يتساءلون عن شكل الامتحانات والأسئلة وهل ستعقد إلكترونية أم وفق نظام البابل شيت ومواعيد الامتحانات، قائلة: كل هذه الأسئلة سيتم الإجابة عنها بعد الإجازة.

جدير بالذكر أن إجازة نصف العام الدراسى 2021،2022، تبدأ وفق الخريطة الزمنية 5 فبراير المقبل وحتى 17 من نفس الشهر.

كانت وزارة التربية والتعليم، إجرت العام الماضى 2020،2021، أول امتحانات الثانوية العامة وفق نظام التقييم الجديد، الذى يعتمد على قياس الفهم ونواتج التعلم للطلاب وليس الحفظ والتلقين، حيث عقدت الاختبارات بنظام أسئلة الاختيار من متعدد وأدى الطلاب امتحاناتهم ورقيا فى البابل شيت.

فيما أكدت مصادر مسئولة لليوم السابع"، أنه من المقرر أن يتم تغيير مواصفة امتحانات الثانوية العامة هذا العام 2021،2022، لتصبح الأسئلة اختيار من متعدد بجانب الأسئلة المقالية على غرار ما تم فى امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بالفصل الدراسى الأول.