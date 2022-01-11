شكرا لقرائتكم خبر عن "معلومات الوزراء" يستعرض توقعات منظمة (اليونيدو) حول مستقبل التصنيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بإلقاء الضوء على أحدث تقارير منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لعام 2022 حول “مستقبل التصنيع في عالم ما بعد الجائحة”، حيث توقع التقرير ثلاثة اتجاهات مستقبلية للصناعة نتيجة لجائحة كوفيد - 19، ويتمثل أحد أهم هذه الاتجاهات في تسريع رقمنة وأتمتة الإنتاج الصناعي، مما يتيح التحكم عن بٌعد في المصانع، وتقليل الاعتماد على العنصر البشري، وقد أشار التقرير في هذا الصدد إلى ارتفاع استخدام الروبوتات الصناعية لكل 1000 عامل من 1.7 روبوت صناعي فقط لكل 1000 عامل عام 2000 إلى حوالي 6 روبوتات لكل 1000 عامل عام 2020، حيث أصبح هذا الاتجاه واضحًا بشكل خاص بعد عام 2010 عندما بدأت كثافة الروبوت في النمو بوتيرة أسرع بكثير على المستوى العالمي.

ويتمثل الاتجاه الثاني في تحول القوة الاقتصادية العالمية، حيث يشير التقرير إلى أن آسيا ستصبح مركزًا مهيمنًا للإنتاج الصناعي، فقد ارتفعت حصة منطقة آسيا والمحيط الهادئ في القيمة المضافة للصناعات التحويلية العالمية من 15% في عام 2000 إلى 45% في عام 2020.

أما بالنسبة للاتجاه الثالث، فقد تمثل في التحول نحو الصناعة الخضراء لضمان الكفاءة والاستدامة من خلال انخفاض كمية انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.