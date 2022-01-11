شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الناجين من حادث غرق سيارة نقل بنهر النيل فى منشأة القناطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل الخليج 365 على أسماء الناجين من حادث غرق سيارة نقل بنهر النيل، في منشأة القناطر بالجيزة، مما أسفر عن مصرع عدد من العمال بينهم فتيات.

والناجون من الحادث هم كلا من :

محمد عبيدو عبد الغني، رقية مرسي حسين، هدى نبيل عبد السلام، شروق سامي عبد الفتاح، أمير ناصر فاروق، محمد فاروق فؤاد، محمد ربيع شعبان، محمد سمير عبد الغفار، محمد خالد عودة، مصطفى حماده الصعيدي، فاروق شكري عرفة، إبراهيم سعيد عبد الصمد، محمد صبحي خليفة، شهد بلال محمد، فتحي عباس فتحي.

وتلقت النيابة العامة مساء أمس الاثنين الموافق العاشر من شهر يناير الجاري إخطارًا بغرق سيارة نقل بمياه نهر النيل ناحية قرية القطا بمنشأة القناطر، وكان على متنها أربعة وعشرون عاملًا ما بين أطفال وبالغين، إذ كانوا في طريق عودتهم من مزرعة يعملون بها فصعد قائد السيارة معبر غير مرخص فوق مياه النهر (معديَّة) ولم يتمكن من السيطرة على السيارة فسقطت بالمياه، وأسفر الحادث عن وفاة اثنيْن من مستقليها، وفَقْد ثمانية آخرين مازال البحث عنهم جاريًا، بينما انتُشِل أربعة عشر أحياء.

هذا وقد ألقي القبض على قائد السيارة وثلاثة من العاملين بالمعبر غير المرخص، وجارٍ ضبط مالكه، وكان فريق من النيابة العامة قد انتقل إلى موقع الحادث لمعاينته ومناظرة الجثمانيْن، واستدعت النيابة العامة الناجين لسماع شهادتهم، وجارٍ استكمال التحقيقات.