شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: 175 مليونا لدعم المشروعات وتدريب 1.7 مليون شخص بمبادرة مراكب النجاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، معرض وزارة الهجرة بالمنتدى، والذي يسلط الضوء على عدد من أبرز المبادرات التي أطلقتها الوزارة لخدمة المصريين بالخارج، ولمواجهة الهجرة غير الشرعية، ضمن مشاركتها في فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

في سياق متصل، أشارت وزيرة الهجرة إلى المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية أطلقها السيد رئيس الجمهورية في آخر منتدى لشباب العالم عام 2019، للحفاظ على نجاح مصر في التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية، وعلى الفور بدأت سيادتها بزيارة المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، وإلى جانب التوعية بمخاطرها يجري تأهيل الشباب وتدريبهم للحاق بسوق العمل وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن التعاون مع المجلس القومي للمرأة لتوعية الأمهات.

وأشارت الوزيرة إلى تزامن مبادرة «مراكب النجاة» مع المشروع القومي الكبير «حياة كريمة» التي تساهم في تحسين مستوى معيشة المواطن بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا على نحو يصرف الشباب عن التفكير بالهجرة، وقد أسفرت مبادرة «مراكب النجاة» عن العديد من النتائج الإيجابية، ومازالت الزيارات مستمرة وكذلك التدريب والتأهيل، ضمن انطلاقة الجمهورية الجديدة في رحلة بناء الإنسان، مقدمة حصاد المبادرة.

فضمن حملات التوعية بالمحافظات، قالت وزيرة الهجرة 18579 شخصا، في 7 محافظات، كم تم تقديم 27 دورة تدريبية، استفاد منها 1615 من السيدات المعيلات والشباب والطلاب، وكذلك 160 دورة توعية لطلاب التعليم الفني وخريجي الجامعات.

وأضافت وزيرة الهجرة أنه تم التعاون مع المجلس القومي للمرأة، لتنفيذ 15 حملة توعية في 5 محافظات، استهدفت 143 قرية، وصلت لنحو 1640000 سيدة في ربوع مصر ونجوعها، وفي مجال التدريب الحرفي والمهني قدمت الوزارة 90 دورة تدريبية (حرفية-ريادة أعمال)، في 10 محافظات، استفاد منها 2270 مستفيدا، في مجال الفندقة والخياطة وصناعات الألبان والخزف وصيانة الهواتف والأجهزة الكهربائية والميكانيكا وغيرهم.

وتابعت وزيرة الهجرة أنه تم للتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في 3 محافظات وتقديم الدعم بقيمة بلغت نحو 175 مليون جنيه، لدعم الشباب من رواد الأعمال، بجانب تنفيذ 4 قوافل طبية كبرى في 4 محافظات بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير، للكشف على 2761 من أهالينا.

وفي الجانب الإعلامي، حرصت الوزارة على استخدام كافة وسائل التواصل المتاحة من مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، وإطلاق حملات إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والبدائل الآمنة، حيث وصلت التفاعل مع منصاتنا المختلفة إلى 11 مليون مواطن في مصر وخارجها.

وقدمت الوزارة نحو 238 دورة تدريبية وتوعية، بالتعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية والدولية من بينها وزارتا التخطيط والتضامن والأزهر والكنيسة وأكاديمية ناصر العسكرية، ومنظمة الهجرة الدولية، وبرنامج الغذاء العالمي، وبرنامج دعم التعليم الفني، استفاد منها نحو 20479 من المستفيدين على اختلافهم.

يذكر أن منتدى شباب العالم يعد منصة دولية لجميع الشباب المؤثرين داخل مجتمعاتهم والمؤمنين بقدرتهم على التغيير للأفضل، و يمثل الشباب المشاركين 196 دولة من جميع قارات العالم.

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي افتتاح فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.

ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.

وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".

وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.