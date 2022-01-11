شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة تعديات على أراضى الدولة بأطفيح ورفع الإشغالات بعزبة الخلايفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أزالت أجهزة محافظة الجيزة تعديات على أراضي أملاك الدولة بقرية مسجد موسي بمركز اطفيح على مساحة 500م، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بمواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والاراضي أملاك الدولة وإزالتها وبمتابعة من محمود مدينة رئيس مركز أطفيح .

فى سياق متصل شنت محافظة الجيزة من خلال حى الوراق اليوم حملات لرفع الإشغالات شملت المخازن المخالفة بعزبة الخلايفة وتم رفع التعديات من الطريق العام واتخاذ اللازم مع المخالفين وتم مصادرة المخالفات بمتابعة هاني السيسي رئيس حي الوراق، في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة برفع كافة التعديات من الطريق العام .

كما واصلت محافظة الجيزة مجهودات رفع كفاءة الطرق والمحاور المرورية وذلك في اطار تنفيذ توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بسرعه انجاز مشروعات الخطة الاستثمارية وتنفيذ اعمال الرصف والتطوير للطرق الحيوية.

وقد قامت محافظة الجيزة من خلال أحياء الطالبية والعمرانية بتنفيذ أعمال التطوير والتوسعة بشارع عثمان محرم حيث جاري تنفيذ أعمال تجريد وقشط طبقة الطريق المتهالكة وتوسعة وتكسير الأرصفة المتعدية على حرم الطريق الخاصة بالمنشآت والمحال التجارية تمهيد لتوسعة الشارع ورصفه

كما واصلت محافظة الجيزة مجهوداتها من خلال مركز ومدينة البدرشين في تنفيذ أعمال ازالة البروز والتعديات بطريق عمرو بن العاص تمهيدا لتنفيذ أعمال التوسعة والتطوير والرصف.