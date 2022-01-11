شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: بدء تنفيذ مشروع قناطر ديروط الجديدة فبراير المقبل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري، أنه تم إرسال خطاب القبول لشركة داى نيبون اليابانية، للبدء في تنفيذ مشروع إنشاء مجموعة قناطر ديروط الجديدة خلال شهر فبراير المقبل.

وأوضح عبد العاطى، أن هذا المشروع الكبير يُعد ضمن مجموعة المشروعات الكبرى التى تقوم بها الوزارة بهدف تحديث وتأهيل وصيانة منشآت الري بمختلف محافظات الجمهورية، وفى إطار المجهودات الكبرى المتواصلة لتنمية الصعيد والذى يحظى بالأولوية فى مشروعات التنمية.

وأضاف أن مجموعة قناطر ديروط الحالية تُعد أقدم منشأ مائى لا يزال يعمل حتى الآن ، حيث تم انشاؤها منذ 150 عاما في عام 1872 ، وكانت تسمى بقناطر التقسيم وهى عبارة عن 7 قناطر تخدم زمام 1.60 مليون فدان في 5 محافظات هى (أسيوط - المنيا - بنى سويف - الفيوم – الجيزة)، ويأتى هذا المشروع استمراراً لما تم تنفيذه خلال السنوات الماضية من أعمال إحلال وتأهيل كافة المنشآت المائية الواقعة على بحر يوسف ، تم خلالها إنشاء قناطر اللاهون الجديدة وفم ترعة الجيزة وفم ترعة حسن واصف ومازوره وساقوله ومنشأة الدهب.

كما أكد عبد العاطى/ أن الوزارة بصدد طرح مشروع تحديث منظومة تشغيل بوابات قناطر إسنا الواقعة على نهر النيل ، ومن المتوقع الإنتهاء من تنفيذ أعمال التحديث خلال العام المقبل.

الجدير بالذكر أنه يجرى حاليا تنفيذ العديد من المشروعات لإحلال وإعادة تأهيل المنشآت المائية الكبرى مثل مشروع تدعيم قناطر زفتى الواقعة شمال مدينة زفتى على فرع دمياط على بعد 1046 كيلومتر خلف خزان أسوان ، من خلال تدعيم وتأهيل فتحات القناطر وتدعيم البغال وصيانة البوابات وإعادة تأهيل المبانى وعمل مشاية جديدة بالخلف وتدعيم مشاية الأمام وتدعيم وتجديد الهدار خلف قناطر زفتى ، وتدعيم قنطرة وهويس فم المنصورية وقنطرة عمر بك.

كما يجرى حالياً تنفيذ أعمال تدعيم ورفع كفاءة قنطرة جمجرة على الرياح التوفيقى شمال مدينة بنها ، لتتحمل مرور المركبات التى تخدمها الطرق المحيطة بالقنطرة.

كما يتم تنفيذ أعمال الصيانة اللازمة للقناطر الرئيسية الواقعة على نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والقناطر الفاصلة بكافة عناصرها "بوابات – أوناش – جنازير – أجهزة تشغيل – التصوير أسفل المياه – الجسات داخل وخارج المنشآ – أعمال الحقن – الترميم" بتكلفة سنوية تصل الى حوالى 65 مليون جنيه ، مثل عملية تدعيم 30 بوابة من بوابات قناطر إدفينا الواقعة على فرع رشيد.

وفى إطار تطوير الملاحة النهرية بمجرى نهر النيل الرئيسى وفرعيه دمياط ورشيد والترع الرئيسية يقوم القطاع أيضاً بتنفيذ عملية تحديث لأنظمة تشغيل بوابات هويس ومفيض سد دمياط ، والإنتهاء من تنفيذ عملية تدعيم وتحديث الهويس الشرقى بقناطر إسنا الجديدة الواقعة على نهر النيل والذى تم إفتتاحه فى شهر مايو الماضى ، وتنفيذ عملية تأهيل كبارى الوصلة الملاحية بترعة الاسماعيلية من الفم وحتى كيلو 50.٥٠٠ ، وتأهيل 3 أهوسة بذات المسافة وهى هويس فم ترعة الإسماعيلية الجديد وهويس سرياقوس وهويس المنير ، بالإضافة لتنفيذ عملية تأهيل لهويس نهاية ترعة الاسماعيلية.