شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية: تنفيذ الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ فى 5 محافظات كمرحلة أولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أنه يجرى حاليًا الاستعداد لانطلاق المشروع القومي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة المتطورة بمحافظات المرحلة الأولى فى محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس إضافة إلى محافظة الأقصر وذلك بالتنسيق مع عدد من الوزارات، على أن يتم تعميم الشبكة فى باقى المحافظات على مراحل متعددة.

و كشف شعراوى، في بيان اليوم، أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هى شبكة موحدة ومؤمَّنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية مؤكدا أن الشبكة تعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين ، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم واتخاذ القرار .

وأوضح شعراوى أن الشبكة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات، وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة فى كل محافظة من المحافظات الخمس المشار إليها مؤكداً أن الشبكة تساهم في الحفاظ علي خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمى الآمن ورؤية مصر 2030 .

و أشار وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم إجراء البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة "مناورة إدارة الطوارئ" من داخل مركز السيطرة الإقليمى للشبكة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية بحضور ممثلى الجهات المشاركة موضحاً أن إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتى تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية و لسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن .

وقال شعراوى إنه تم خلال البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة استعراض المنظومات المتاحة بالجهات الحكومية المعنية وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى استفادة منها لافتا إلى أن فعاليات المناورة اشتملت على محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر فى توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمى بالإسماعيلية ، حيث ظهر مدى تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية مع مراعاة المعدلات والمقاييس المعمول بها بالدول العالمية باستخدام خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

و أشار شعراوى إلى أنه تم أيضا خلال المناورة إبراز الأنظمة والتطبيقات التى وفرتها الشبكة الوطنية لصالح الجهات الحكومية، حيث تم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين هيئة الإسعاف المصرية ، والهيئة العامة للرعاية الصحية ، والربط اللحظى والآلى بينهم الذى يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختصة فى أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفق للمعدلات العالمية .

ولفت وزير التنمية المحلية، إلى أنه تم تنفيذ الربط الآلى بمنظومات البترول والكهرباء والمياه والتضامن الإجتماعى والموارد المائية والرى ومنظومة الجيومكانى الخاصة بمحافظة الإسماعيلية لتحقيق الاستجابة ورد الفعل اثناء الطوارئ والحوادث والسيطرة اللحظية على العناصر الميدانية، مشيرًا إلى أن البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة التى تم تنفيذها ، هى نقلة نوعية هائلة فى تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية على مستوى محافظة الإسماعيلية ومستوى الإقليم بالكامل لتكون على اتم استعداد لمجابهة اى طارئ يحدث فى نطاق إقليم القناة .