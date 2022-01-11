5 محافظات مرحلة أولى.. تفاصيل الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أنه يجرى حاليا الاستعداد لانطلاق منظومة الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ بمحافظات المرحلة الأولى في محافظات الإسماعيلية وجنوب سيناء وبورسعيد والسويس إضافة إلى محافظة الأقصر بالتنسيق مع وزارات الدفاع والداخلية والصحة والبترول والكهرباء والاتصالات والمحافظات المشار إليها على أن يتم تعميم الشبكة في باقي المحافظات على مراحل متعددة.

وكشف اللواء شعراوي أن الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة هي شبكة موحدة ومؤمَّنة لجميع الجهات الإدارية بالدولة طبقاً لأحدث المعايير العالمية، مؤكدا على أن الشبكة تعمل على تحقيق سرعة الاستجابة بينها وبين غرف عمليات الجهات المعنية لخدمة المواطنين ، كما تتيح البيانات والإجراءات الحديثة لدعم واتخاذ القرار.

وأوضح اللواء محمود شعراوي أن الشبكة تستوعب جميع الجهات المعنية بالمحافظات وتحقق التعاون والتكامل بينهم لتقليل زمن الاستجابة وسرعة التعامل مع الطوارئ من خلال مركز السيطرة الموحد لخدمات الطوارئ والسلامة العامة في كل محافظة من المحافظات الخمس المشار إليها، مؤكدا على أن الشبكة تساهم في الحفاظ على خصوصية بيانات الدولة المصرية وتدعم أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي الآمن ورؤية مصر 2030.

و أشار اللواء شعراوي إلى أنه تم إجراء البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة "مناورة إدارة الطوارئ" من داخل مركز السيطرة الإقليمي للشبكة الوطنية بمحافظة الإسماعيلية بحضور ممثلي الجهات المشاركة، موضحاً أن إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة يأتي تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية لتحقيق التكامل والتعاون بين كافة الجهات المعنية وسرعة تقديم خدمات الطوارئ والمرافق واحتواء الأزمات وإدارتها بكفاءة تامة وعالية في أقل وقت ممكن.

وقال اللواء شعراوي إنه تم خلال البروفة الرئيسية للتجربة الإسترشادية الموسعة استعراض المنظومات المتاحة بالجهات الحكومية المعنية وتكاملها مع الشبكة الوطنية لتحقيق أعلى استفادة منها لافتا إلى أن فعاليات المناورة اشتملت على محاكاة إدارة مجموعة حوادث بمحافظات إقليم القناة ومحافظة الأقصر في توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمي بالإسماعيلية حيث ظهر مدى تحقيق التعاون والتكامل بين كافة الجهات المعنية والتنفيذية مع مراعاة المعدلات والمقاييس المعمول بها بالدول العالمية باستخدام خدمات وإمكانيات الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة.

وأشار شعراوي إلى أنه تم أيضا خلال المناورة إبراز الأنظمة والتطبيقات التي وفرتها الشبكة الوطنية لصالح الجهات الحكومية حيث تم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين هيئة الإسعاف المصرية والهيئة العامة للرعاية الصحية والربط اللحظي والآلي بينهم الذي يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختصة في أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية للمصابين من داخل عربات الإسعاف وفق للمعدلات العالمية.

ولفت اللواء شعراوي إلى أنه تم تنفيذ الربط الآلي بمنظومات البترول والكهرباء والمياه والتضامن الاجتماعي والموارد المائية والري ومنظومة الجيومكاني الخاصة بمحافظة الإسماعيلية لتحقيق الاستجابة ورد الفعل أثناء الطوارئ والحوادث والسيطرة اللحظية على العناصر الميدانية.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن البروفة الرئيسية للتجربة الاسترشادية الموسعة التي تم تنفيذها هي نقلة نوعية هائلة في تحقيق التعاون والتكامل بين الجهات المعنية على مستوى محافظة الإسماعيلية ومستوى الإقليم بالكامل لتكون على أتم استعداد لمجابهة أي طارئ يحدث في نطاق إقليم القناة.