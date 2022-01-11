شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة: إخلاء عزبة أبو قرن إنجاز تاريخى أنقذ 4700 أسرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أعرب عن سعادته بما تحقق من إخلاء عزبة أبو قرن وتسكين أهلها في مشروع حضاري، واصفة بأنه إنجاز تاريخى وحلم تم تحقيقه بعد عقود من محاولات إخلاء هذه المنطقة دون جدوى، ويأتى ضمن خطة تنفيذ مشروع حدائق الفسطاط الحضاري.

وأضافت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن الشكر الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لـ اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وللمنطقة الجنوبية ولرئيس حي مصر القديمة ولجميع الأجهزة التنفيذية والمتابعة الميدانية وغيرهم من المسئولين على الجهد الذي بذلوه لتحقيق هذا الحلم، يعد تكريما عظيما وشهادة تعتز بها ووساما على صدر كل من ساهم في هذا الإنجاز.

وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من إخلاء منطقة عزبة أبو قرن بالكامل خلال 5 أشهر، وتبلغ مساحتها 28 فدانا من أخطر البؤر العشوائية غير الآمنة وفي ظل ظروف قاسية عاني أهلها والذي يبلغ عددهم 50 ألف نسمة من واقع مرير على مدى العقود الماضية، نظرا لافتقارها لكل مقومات البقاء على قيد الحياة مع عدم توافر مقومات البنية التحتية اللازمة لأبسط حقوقهم في الحياة .

وأوضحت أنه تم إخلاؤها بالكامل من قاطنيها وعددهم 4700 أسرة، وتم نقلهم بالكامل وإعادة تسكينهم في وحدات سكنية بديلة مجهزة بالاثاث ليبدأ أهالى عزبة أبو قرن حياة جديدة بمشروع معا الحضاري بمدينة السلام الخالية من العشوائية تتوافر فيها كافة الخدمات الأساسية اللازمة للحياة الكريمة باعتبارها حق لكل مواطن وفق استراتيجية شاملة اعدتها القيادة الحكيمة للدولة المصرية للقضاء على العشوائيات غير الآمنة بل تطويرها ايضا ضمانا لعدم عودتها مرة اخرى لتصبح مصر بلا عشوائيات يتمتع فيها المواطن بمجتمع امن راقي .