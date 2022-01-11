شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة البت تبحث اليوم الطعون المقدمة على المرشحين لرئاسة جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة البت فى الطعون بالمجلس الأعلى للجامعات اليوم الثلاثاء، اجتماعا للبت فى الطعون المقدمة ضد المرشحين على منصب رئيس جامعة حلوان وذلك بحسب الجدول الزمنى الذى أعلنه المجلس الأعلى للجامعات بشأن فتح باب التقدم لمنصب رئيس جامعة حلوان، حيث من المقرر أن تعلن اليوم القائمة النهائية للمتقدمين والجدول الزمنى للمقابلات، على أن تسليم أوراق المتقدمين لأعضاء اللجنة السبت 15 يناير 2022.

وكان المجلس الأعلى للجامعات أغلق باب التقدم بالطعون أمس الإثنين، وكان قد بدأ المجلس الأعلى للجامعات فى قبول واستلام أوراق المتقدمين لمنصب رئيس جامعة حلوان يوم السبت 1 يناير 2022.

وضمت القائمة المبدئية للمقبول ترشحهم لشغل منصب رئيس جامعة حلوان 13 مرشحا وهم :-

1- الدكتور إبراهيم لطفى محمد عميد كلية التكنولوجيا والتعليم بجامعة حلوان

2- الدكتور سعد السيد سعد أستاذ الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية جامعة حلوان

3- الدكتور ياسر محمد جاد الله قائم بعمل عميد المعهد القومى للملكية الفكرية بجامعة حلوان

4- الدكتور عماد مصطفى العزباوى عميد كلية التربية الرياضية بنين بجامعة حلوان

5- الدكتور محمد باسل حسن حسنى وكيل كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

6- الدكتور محمد حسنين محمد ربيع عميد كلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان

7- الدكتورة سهير عبد السلام حنفى أستاذ فلسفة سياسية وعميد كلية الآداب السابق بجامعة حلوان

8- الدكتور عماد محمد أبو الدهب عميد كلية العلوم بجامعة حلوان

9- الدكتور إبراهيم سعيد سالم أستاذ تغذية بكلية الاقتصاد المنزلى بجامعة حلوان

10- الدكتور محمد ياسين أبو العينين أستاذ تصميم بكلية التربية الفنية بجامعة حلوان

11- الدكتور كرم ملاك عميد كلية التربية الموسيقية السابق بجامعة حلوان

12- الدكتور السيد إبراهيم محمد قنديل أستاذ التصميمات المطبوعة بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان

13- الدكتور داود محمد سمير عبد المحسن أستاذ العلوم الموسيقية التربوية بكلية التربية الموسيقية جامعة حلوان