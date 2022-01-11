شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا فى العزل المنزلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توفر وزارة الصحة والسكان، خدمات الرعاية الصحية للمصابين بكورونا والمعزولين منزليا نظرا لعدم حاجتهم لدخول المستشفيات.

”الخليج 365” تقدم عرضا لأهم المعلومات الخاصة بآليات العزل المنزلي.

1- التوجه لمبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات الإصابة بكورونا المعزولة منزليا.

2- يمكن التواصل مع غرفة متابعة مرضى كورونا في العزل المنزلي عن طريق ارسال كلمة عزل في رسالة إلى رقم 1440.

3- يمكن تسجيل البيانات الخاصة بالحالة أو لتسجيل المواطنين على قاعدة بيانات حالات الكورونا المعزولة منزليا.

4- يجب أن يكمل المواطن بياناته حتى تصله رسالة تؤكد تسجيل البيانات الكاملة.

5- في حالة الاختيار من متعدد يجب إدخال رقم الاختيار الصحيح في الرسالة.

6- حالة إدخال رقم اختيار خاطي يجب الانتظار لمدة 5 دقائق وادخال كلمة عزل مرة أخرى، ثم إعادة ادخال البيانات.

7- لتلقي الاستفسارات عن كورونا يمكن الاتصال بالخط الساخن 105.