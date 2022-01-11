شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: جميع الطلاب لهم حق دخول امتحان الفصل الدراسى الأول بلا استثناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تواصل تطعيم طلاب المدارس بلقاح كورونا، مشددة على أن جميع الطلاب لهم حق دخول امتحان الفصل الدراسي الأول بلا استثناء حتى غير الحاصلين على لقاح كورونا، لافتة إلى أن تطعيم الطلاب فى هذا السن اختيارى وليس اجبارى.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أرسلت فى وقت سابق خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن التنسيق مع الجهات الصحية لتشجيع طلاب المدارس على تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا، من المرحلة العمرية 15-18 سنة من خلال "استمارة الموافقة المستنيرة".

الجدير بالذكر أن امتحانات الفصل الدراسي الأول انطلقت، كما بدأت أيضا امتحانات المستوى الرفيع لطلاب الشهادة الإعدادية، حيث أدى امتحان مادة المستوى الرفيع على مدار يومى الأحد 9 والاثنين 10 يناير الجارى، طلاب الإعدادية على أن تنطلق الاختبارات فى المواد الدراسية الأساسية يوم 29 حتى 3 فبراير المقبل.

وشددت مديريات التربية والتعليم على ضرورة اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية قبل وأثناء الامتحانات مع القيام بتعقيم وتطهير المدارس يومياً وعقب الانتهاء من اداء الامتحانات وإلزام الجميع بارتداء الكمامات الواقية وإتباع التعليمات الصادرة بالتباعد والحد من التكدس والتزاحم تنفيذًا لخطة الدولة في مواجهة فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة الطلاب.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أكدت أن الامتحانات توقفت أيام 6و7و8 يناير سبب أعياد الميلاد ويوم 19 يناير عيد الغطاس، والخميس 27 يناير عيد الشرطة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترحيل الإجازات الرسمية ليوم الخميس.