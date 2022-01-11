شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار 24 ساعة .."الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التي تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها
"الأطباء": لم نتلق شكاوى من أسرة وائل الإبراشى عن خطأ طبيب
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