الطقس غدا الثلاثاء.. نشاط للرياح.. وهبات قوية وأتربة بهذه المناطق

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

قالت هيئة الأرصاد، إنه من المتوقع أن يكون الطقس غدًا الثلاثاء، مائل للبرودة شمال البلاد وصولًا لشمال الصعيد نهارًا ولطيف لمعتدل بوسط وجنوب الصعيد ويكون شديد البرودة إجمالًا خلال الليل بكافة مناطق الجمهورية.

وأضافت الهيئة في بيان لها، أن الأجواء ستكون صافية بشكل عام على أغلب المناطق عدا جنوب شرق الجمهورية عند حلايب وشلاتين، حيث تتكاثر السحب هناك مع فرص لسقوط أمطار متفاوتة الشدة ومتفرقة.

أما حركة الرياح غدًا ستكون نشطة في الأغلب على مناطق شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مصحوبة بهبات قوية بشمال غرب الجمهورية مع إثارة للرمال والأتربة.

وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط مضطرب وغير صالح لكافة الأنشطة البحرية والأحمر معتدل، لكن قد يكون مضطرب في المنطقة الجنوبية.