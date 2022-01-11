محافظة القاهرة تعلن عن 3 وظائف جديدة.. وشرط: الخبرة 17 عاما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل وظيفة رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية بالمستوى الوظيفي العالي بديوان عام محافظة القاهرة، طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

ونشرت محافظة القاهرة الإعلان بتاريخ 15 ديسمبر 2021، على أن يكون التقديم شخصيًا خلال شهر من تاريخ آخر نشر (20 ديسمبر 2021).

كما أعلنت محافظة القاهرة عن حاجتها لشغل وظيفة سكرتير حي بالمستوى الوظيفي (مدير عام) بديوان عام محافظة القاهرة، وذلك طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

وبحسب الإعلان فإنه يمكن الاطلاع على البيانات والاشتراطات بالإدارة المركزية لشئون العاملين بديوان عام المحافظة بعابدين والتقديم شخصيًا خلال شهر من تاريخ آخر نشر (26 ديسمبر 2021).

وأعلنت المحافظة أيضا عن حاجتها لشغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بالإعلان رقم 12 لسنة 2021.

وجاء في النص: تعلن محافظة القاهرة عن شغل وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتنظيم والترتيب وموازنة الوظائف بالمستوى الوظيفي (مدير عام) بمديرية التنظيم والإدارة طبقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (81) لسنة 2016.

ويمكن الاطلاع على البيانات والاشتراطات بالإدارة المركزية لشئون العاملين بديوان عام محافظة القاهرة بعابدين، والتقديم شخصيا خلال شهر من تاريخ آخر نشر (2 يناير 2022).

واشترطت جميع الإعلانات وجود خبرة لدى المتقدمين مقدارها 17 عاما.