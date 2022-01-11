شكرا لقرائتكم خبر عن هدايا منتدى شباب العالم 2022 .. صور ولقطات تذكارية بجهاز "فيديو بوس 360" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ابتهاجا بانطلاق منتدى شباب العالم 2022 في نسخته الرابعة، حرص المنظمون للمنتدى، على وضع جهاز "فيديو بوس 360" في مدخل مسرح منتدى شباب العالم.
ويعمل جهاز "فيديو بوس 360" التقاط فيديو متحرك من مختلف الاتجاهات بزاوية 360 درجة، او خاصية البوم رانج أو خاصية الصور gif أو فيديو قصير، حيث يحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية والترفيهية بالتقنيات الحديثة.
ويتم عرض الصور والفيديوهات التي التقطها جهاز "فيديو بوس 360" من خلال شاشة عرض ملحقة بالجهاز، وتتصل بهاتف الشخص عن طريق البلوتوث.
ويعقد منتدى شباب العالم خلال الفترة من 10 إلى 13 يناير 2022 تحت شعار "العودة معا"، بمشاركة شباب من 196 دولة بالعالم.. ويعد حدثا سنويا عالميا يقام بمدينة شرم الشيخ في جنوب سيناء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلق عبر 3 نسخ بالأعوام الماضية 2017 و2018 و2019، حيث تم استضافة أكثر من 15 ألف شاب وشابة من 160 دولة على مدار هذه الدورات الثلاث.
ويهدف المنتدى إلى جمع شباب العالم من أجل تعزيز الحوار ومناقشة قضايا التنمية، وإرسال رسالة سلام وازدهار من مصر إلى العالم، وقد اعتمدت لجنة التنمية الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، النسخ الثلاث السابقة من منتدى شباب العالم في مصر، كمنصة دولية لمناقشة قضايا الشباب.
وأعلنت إدارة المنتدى عن أجندة النسخة الرابعة التي تضم عددا من القضايا والموضوعات الحيوية التي تعكس ملامح الواقع الجديد بعد جائحة كورونا (كوفيد-19) التي أثرت على حياة الملايين ببلدان العالم أجمع، كما تنطلق جميع الموضوعات من المحاور الثلاثة الأساسية للمنتدى، وهي "السلام والإبداع والتنمية".
وتطرح أجندة المنتدى قضايا متنوعة أخرى تتضمن جلسات نقاشية حول مستقبل الطاقة، واستدامة الأمن المائي، والسلم والأمن العالمي، وإعادة إعمار مناطق ما بعد الصراع، وكذلك يركز المنتدى على إعلاء القيم الإنسانية من خلال مناقشة صناعة الفن والإبداع، وبناء عالم آمن وشامل للمرأة.