هدم الحيين السادس والسابع بمدينة نصر.. 3 خطوات لصرف تعويضات الأهالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

بدأت أجهزة محافظة القاهرة وتحديدًا المنطقة الشرقية وحي غرب مدينة نصر في إجراءات إزالة منطقة الحي السادس وأجزاء من الحي السابع.

وحدد منشور حصل عليه الخليج 365، آلية وخطوات صرف التعويضات للأهالي المتضررة من الأمر، وذلك على النحو التالي:

1- على السكان التقدم إلى اللجنة المشكلة بقرار من محافظ القاهرة لهذا الغرض بحي غرب مدينة نصر ومعهم مستندات الحيازة والملكية.

2- قبل بدء التنفيذ سيتم صرف التعويضات المادية أولا وعمل عقود لمن يرغب في العودة مرة أخرى للمنطقة سواء للوحدات السكنية أو المحال أو التسكين الفوري للشقق البديلة المفروشة بمدينة السلام.

3- نزول لجان الحصر على الطبيعة لقياس المساحات سواء للشقق أو المحال التجارية وإثبات الحيازة.