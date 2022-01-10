اول تعليق برلماني بشأن غرق سيارة القناطر: المنطقة تضم العديد من المعديات الخطرة

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365):

طالب النائب أحمد رمزي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين عن مدينة القناطر الخيرية بالتحرك السريع من قبل المسئولين للتعامل مع المعديات النيلية الموجودة في المنطقة.

وأكد رمزي في تصريح لموقع "الخليج 365" تعليقًا على حادث سقوط سيارة نقل تقل عمالًا من أعلى معدية القطا بمركز منشأة القناطر، أن هذه معدية القطا ومعدية أبو غلاب من أخطر المعديات الموجودة في المنطقة، مشددًا على ضرورة التحرك الفوري لإنقاذ المواطنين من هذا الخطر الذي كلف المنطقة الكثير من الضحايا بسبب الحوداث المتكررة.

وأشار إلى أن هناك تحرك بالفعل لإنشاء العديد من الكباري في بعض هذه المناطق، موضحًا أنه يطالب المسئولين بالتحرك والتعامل مع هذه المعديات أم بإعادة هيكلتها أو إقامة كباري أو تغيير هذه المعديات القديمة البدائية بأخرى حديثة للحفاظ على حياة المواطنين.

وأكد رمزي أنه على تواصل مستمر مع الجهات التنفيذية لوضع حد لهذه الكوارث اليومية بحق أهالي القناطر الخيرية، مشيرًا إلى أنه لا يليق بأن تكون مصر الحديثة والتي يسعى الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى إقامتها وتكون مثل هذه المعديات لا زالت قائمة.

ونوه إلى أنه على تواصل مع أهالي الضحايا وكذلك مع الجهات التنفيذية لمتابعة أوضاع المصابين وجثث الضحايا، معربا عن حزنه الشديد لهذه الحادثة الكارثية.

وأعرب عن أمله في أن تتحرك القيادات التنفيذية سريعًا لإنقاذ العمال المزارعين أبناء القناطر الخيرية، مؤكدًا أنه سيستخدم كافة الإجراءات والأدوات البرلمانية لحماية أبناء دائرته والخلاص من هذا الكابوس من المعديات.

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