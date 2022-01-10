حادث معدية منشأة القناطر.. توجيه من محافظ الجيزة بشأن الضحايا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، موقع حادث سقوط سيارة نصف نقل محملة بالعمال من معدية خاصة بفرع رشيد بمنطقة المناشي دائرة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة وكانت في اتجاهها للبر الآخر اتجاه المنوفية.

وقدم محافظ الجيزة خالص العزاء لأسر المتوفين مع خالص التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين حيث وجه المحافظ وكيل وزارة الصحة بتقديم كافة أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين والاطمئنان على حالتهم حتى تماثلهم للشفاء.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الإجتماعي بتقديم كافة أوجه الدعم للأسر والوقوف بجانبهم.

رافق المحافظ خلال معاينته موقع الحادث وجهود الإنقاذ النهري: مدير الإدارة العامة للمرور، ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، ومدير مديرية الصحة، ومدير مديرية التضامن الاجتماعي، ورئيس مركز ومدينة منشأة القناطر.