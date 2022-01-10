شكرا لقرائتكم خبر عن "بايدن" يعبر عن قلقه الشديد تجاه العنف المرتكب من حكومة إثيوبيا فى تيجراى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكى جو بايدن، عبر عن قلقه الشديد للعنف المرتكب من قبل الحكومة الإثيوبية فى إقليم تيجراى، وذلك فى اتصال هاتفى مع رئيس الوزراء الإثيوبى آبى أحمد اليوم الإثنين.

وأوضح البيت الأبيض فى بيان أن بايدن شدد على الحاجة الملحة لتحسين وصول المساعدات الإنسانية إلى تيجراى عبر إثيوبيا، معربا عن قلقه الشديد من المخاوف المتعلقة بحقوق الإنسان فى إثيوبيا.

وعبر الرئيس الأمريكى عن قلقه بشأن احتجاز إثيوبيين فى ظل حالة الطوارئ، وحزنه على سقوط ضحايا من المدنيين بسبب الأعمال العدائية والضربات الجوية الأخيرة المنفذة من قبل الحكومة الإثيوبية.

والسبت قالت وكالة رويترز للأنباء، أن 56 شخصا قتلوا، وأصيب 30 آخرون، فى غارة إثيوبية على مخيم للنازحين شمال غرب إقليم تيجراى.

والأحد الماضى، قتل 3 لاجئين إريتريين من بينهم طفلان، وأصيب 4، إثر غارة جوية فى منطقة تيجراى شمالى إثيوبيا التى كانت محور حرب على مدى أشهر، حسبما قالت وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

وشن الجيش الإثيوبى عدة غارات جوية مميتة فى تيجراى فى الأشهر الأخيرة.