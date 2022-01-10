شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسي: اقتصاد مصر مستعد لتحمل أى صدمات قد يسببها كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات القليلة الماضية، المزيد من الأخبار والتقارير الهامة، كانت أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي فعاليات النسخة الرابعة من منتدي شباب العالم، اليوم بشرم الشيخ، بمشاركة عدد كبير من الشباب وأصحاب الرؤى والمبادرات من مختلف دول العالم.

الرئيس السيسي: الاقتصاد المصرى مستعد لتحمل أى صدمات أكثر قد يسببها كورونا

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن النتائج التي تحققت في عدد الإصابات والوفيات بكورونا في مصر قياسا بالدول المثيلة من ناحية العدد تعتبر إيجابية جدا، مشيرا إلى أن مصر بدأت إجراءات الإصلاح الاقتصادي نوفمبر 2016 ، مضيفا: "أتصور إن إحنا لو مكوناش أطلقنا هذا البرنامج اللى كان فيه قسوة شديدة علينا كمصريين كان هايبقى موقفنا وتداعيات الموقف الاقتصادي في مصر أكتر بكتير لو معملناش هذا البرنامج".

الرئيس السيسي: العالم ما بعد كورونا سيختلف.. ورغم المعاناة سنجد آثارا إيجابية

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر للمشاركين في الجلسة، من قبل الرؤساء والوزراء وأثروا بكلماتهم موضوع الجلسة، متابعا: "الكل اتفق على أنه رغم المحنة وقسوة الكوفيد إلا أنها ألقت الضوء على زيادة التواصل والاستعداد لإتاحة فرصة أكبر لشبابنا وشباب العالم كله بشكل أكبر".

الصحة تكشف عن إجراءات الحصول على الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، عن الإجراءات الخاصة بالحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا، مؤكدا أنه تم البدء في إرسال رسالة لكل شخص مضى على تطعيمه بالجرعة الثانية 6 شهور أو أكثر تفيد بضرورة التوجه لأخذ جرعة تنشيطية ثالثة معززة للمناعة منعا لعدوي كورونا.

الرئيس السيسي: "فى مصر ما خوفناش من الجائحة.. والعمل لم يتوقف لحظة"

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن العمل في مصر لم يتوقف لحظة رغم جائحة كورونا، معلقا بالقول: "في مصر مخوفناش من الجائحة ..ولو كنتوا شوفتوا الشعب المصري كانت بيتعامل معها إزاى ..كان فيه إجراءات احترازية وتحسُب واندفاع للتطعيم، لكن لم يتوقف العمل في مصر لحظة".

الأرصاد: غدا نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة والصغرى بالقاهرة 11 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الثلاثاء، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

قرار جمهورى بتجديد تعيين مرعى وبرايه نائبين لرئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

أصدر الـرئيس عبدالفتاح السيسي القرار رقم 630 لسنة 2021 بتجديد تعيين كل من محمد شعبان عبدالفتاح مرعي ومحمد عبدالعزيز محمد برايه نائباً لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

المشاركون بجلسة "شباب العالم" الرئيسية: المنتدى فرصة ذهبية لحوار تفاعلى واحد

أكد رئيس مالطا جورج فيلا ثقته في أن الموضوعات التي سيناقشها منتدى شباب العالم سوف تساهم في تبادل الأفكار على المستويات السياسية والدولية، مشيرا إلى أنها "جاءت في وقتها".

الآلاف يشيعون جنازة الإعلامى الكبير وائل الإبراشي لمثواه الأخير بمسقط رأسه فى الدقهلية

شيع الآلاف من أقارب وعائلة وجيران الراحل الإعلامى وائل الإبراشي فى مسقط رأسه بمحافظة الدقهلية، جنازته من داخل مسجد سيدي سالم أبو الفرج بمدينة شربين، وتم دفن جثمانه بمثواه الأخير بمقابر العائلة، حيث توفي الإعلامي وائل الإبراشي عن عمر يناهز 58 عاما، وذلك بعد رحلة طويلة وصعبة من العلاج، عانى خلالها من تداعيات فيروس كورونا، التي ألزمته الفراش معتمدا على التنفس الصناعي لأكثر من عام.

حساب السفارة الأمريكية على تويتر ينشر فيديو الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم

يشارك السفير الأمريكى بالقاهرة جوناثان كوهين، فى منتدى شباب العالم المقام بنسخته الرابعة فى شرم الشيخ، ونشر حساب السفارة الأمريكية على تويتر فيديو الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم.

أسعار الذهب اليوم الاثنين ترتفع 4 جنيهات.. وعيار 21 يصعد لـ790 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر تشهد ارتفاعا بحوالي 4 جنيهات الآن، وذلك مع عودة الصعود للسعر العالمي للذهب لمستويات 1799 دولارا، لتقترب الأونصة الذهب من كسر نقطة المقاومة الأقرب وهي 1800 دولار، ويأتي هذا الارتفاع عقب هبوط قبل ساعات قليلة بحوالي جنيهين في مصر وهبوط الأونصة وقتها إلى 1790 دولارا.

حبس مدير المخابرات الدنماركى لتسريبه معلومات سرية للغاية

ذكرت وسائل إعلام دنماركية، الاثنين، أن السلطات احتجزت مدير جهاز المخابرات العسكرية، لارس فيندسن، للاشتباه في تسريبه معلومات "سرية للغاية".

متحدث الاتحاد الأوروبي: نتطلع لتوصيات منتدى شباب العالم بشأن تغيرات المناخ

أكد لويس ميجيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن منتدى شباب العالم فى نسخته الرابعة والمقام فى مدينة شرم الشيخ، هو فرصة نادرة لتعزيز دور الشباب فى مجتمعنا، حيث يجب ألا ننسى أن مستقبل العالم بين أيديهم، وإن بإمكانهم معالجة القضايا أكثر إلحاحا من خلال مشاركاتهم فى مناقشات واسعة النطاق، سواء كان حول تداعيات تغير المناخ أو الأوبئة العالمية أو مكافحة الإرهاب أو نظام التبادل التجارى المتعدد الأطراف أو اخلاق فرص أعمل للشباب أو التمويل الدولى و قضايا أخرى.

سفير أمريكا بالقاهرة: يعجبنى حماس شباب المنتدى وقررت إنشاء مجلس للشباب المصري

توجه سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، جوناثان كوهين، بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعوته للمشاركة في الحلقة النقاشية "إنذار للإنسانية وأمل جديد" بمنتدى شباب العالم، متابعا: "حضرت النسخة الأخيرة من منتدى شباب العالم في 2019، وأعجبني كثيرا حماس الشباب الذين التقيتهم في ذلك الوقت، وأنا سعيدا أننا اجتمعنا سويا في هذه النسخة".

الدكتورة رانيا المشاط: منتدى شباب العالم أصبح سمة مميزة للجمهورية الجديدة

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن منتدى شباب العالم أصبح علامة مميزة للمرحلة الجديدة التي تمر بها الدولة وانطلاقها نحو الجمهورية الثانية، والتي تسعى فيها لتمكين الشباب من المناصب القيادية ودعمهم للقيام بدور أكبر في جهود التنمية ومختلف مناحي الحياة، مشيرة إلى أن المنتدى يعد فرصة لخلق التواصل الفعال بين الشباب المصري الشباب من مختلف أنحاء العالم، وإطلاعهم على جهود الحكومات وطرق تفكير صناع القرار للاستفادة من التجارب ووضع رؤى واضحة للتغلب على تحديات المستقبل.

ممثل تحالف الحضارات عن عودة منتدى الشباب: نحصد نجاح مبادرة الرئيس السيسي

أعرب ميجيل موراتينوس الممثل السامي لتحالف الحضارات، عن عميق امتنانه لدعوة الرئيس السيسي وحضوره منتدى شباب العالم، موجها الشكر للرئيس السيسي قائلا: "شكرا لدعوتي فى هذا الجمع الرائع"، مضيفا: "زيارة مدينة شرم الشيخ هي فرصة ذهبية واستثنائية لوجودنا في هذه المدينة الرائعة".

السفير البريطانى بالقاهرة من شرم الشيخ: المنتدى فرصة ذهبية لبناء جسر مع الشباب

قال جاريث بايلى، السفير البريطاني بالقاهرة إن مشاركة بلاده في منتدى شباب العالم في نسخته الرابعة 2022 ليست المرة الأولى، حيث حضر ممثلون بريطانيون المنتدى فى الدورات السابقة، مؤكدا أن المنتدى فرصة ذهبية لبناء جسر بين القادة والشباب.

ممثل الرئيس الصيني: منتدى شباب العالم لعب دورا محوريا في تنمية الشباب

رحب نائب رئيس رابطة الشباب الصينى، وممثل الخاص لرئيس الصين، بالمشاركين فى النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، متابعا: "أود أن أقدم عميق شكرى خاصة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى للدعوة الكريمة التى أرسلها لنا.. والتحية للشباب المشاركين فى هذا المنتدى".

وزيرة إماراتية بمنتدى شباب العالم: مصر هي القلب ولها مكانة خاصة في نفوسنا

أعربت شما المزروعي، وزيرة الدولة الإماراتية لشؤون الشباب، عن سعادتها البالغة بحضورها إلى مصر والمشاركة في أعمال منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، قائلة: "نحن بين أهلنا ووطنا الثاني مصر.. مصر لها مكانة خاصة في نفوسنا كعيال زايد.. كل العرب تتفق وتتحرك تجاه مصر بالعاطفة قبل أى اعتبار آخر".

ولى عهد الأردن: شكرا للرئيس السيسى على تنظيم منتدى يجمع الشباب بصناع القرار

نشر ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، صوره له برفقة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال افتتاح النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وعبر عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الهام.

رئيس رومانيا: منتدى شباب العالم بات عنصرا مهما فى حركة الشباب العالمية

أكد كلاوس يوهانيس رئيس رومانيا، أن منتدي شباب العالم بات عنصرا مهمًا في حركة الشباب العالمى، لأنه يمنح الشباب مسارا مهما والمشاركة كجيل فتي، مشددا على أهمية الدور الحيوي للشباب في دعم واستدامة السلام وجعل المجتمعات أكثر شمولا.

الرئيس السيسي: كم كنا سنفقد من المصريين حال عدم مواجهة فيروس سي قبل كورونا؟

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على خطورة فيروس سي على صحة المواطنين لاسيما في الوقت الحالي الذي يشهد جائحة كورونا، متسائلا: "لو كانت مصر واجهت الجائحة بهذا الحجم من المصابين بهذا المرض، تتصورا كام في المائة كان ممكن نفقدهم أثناء الجائحة، 10%.. 20% من المصابين، سواء كانت الأمراض المزمنة أو فيروس سي".

الرئيس السيسي: "حياة كريمة" تستهدف تطوير حياة 60 مليونا بتكلفة 700 مليار جنيه

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة أطلقت مبادرة حياة كريمة رغم جائحة كورونا، موضحا أن هذه المبادرة تستهدف تطوير حياة 60 مليون مواطن، لمجابهة تداعيات الفقر التي تسبب عنها هذا الكوفيد، خاصة أن معدلات الفقر وحجم نسب الفقر زادت بعشرات أو مئات الملايين خلال الجائحة.

الرئيس السيسي: المشاريع وإجراءات العمل لم تتوقف في مصر خلال جائحة كورونا

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن جائحة كورونا كان لها تأثيرات كبيرة مثل قطاع الطيران الذى تأثر وقطاع السياحة في مصر تأثرا كبيرا، متابعا: "الحكومة تحركت بمبادرات اقتصادية تستهدف إعطاء دفعة للاقتصاد المصري لتعويض وتأمين الدولة خلال مجابهة الفيروس".