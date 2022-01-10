شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تضبط لحوم ودواحن ومنتجات غذائية غير صالحة للاستخدام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت محافظة الجيزة من خلال حي جنوب الجيزة وإدارات البيئة والطب البيطري والتموين ومراقبة الصحة والتغذية بالإدارة الصحية، حملات مكبرة علي المحلات والهايبرماركت والأسواق لمراجعة تواريخ الصلاحية للمنتجات المعروضة للمواطنين وضبط المخالفات، إنطلاقا من توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بشن حملات علي الأسواق والمحال للتأكد من سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين.

وأسفرت الحملة، عن تمشيط كافة المخالفات بالمحال والهايبر ماركت بجنوب الجيزة، وتم ضبط مصنعات لحوم ودواحن غير صالحة للاستخدام الأدمي.